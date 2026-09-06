ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.52
usd:
312.15
bux:
147747.91
2026. szeptember 6. vasárnap Zakariás
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke (k) sajtóértekezletet tart a bagdadi nemzetközi repülõtérnél 2026. augusztus 19-én. Kalbaf felkereste a helyszínt, ahol Donald Trump amerikai elnök utasítására 2020. január 3-án célzott amerikai légicsapás megölte Kászem Szolejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz elitegységének parancsnokát.
Nyitókép: Hadi Mizban

„Mielőtt túl késő lenne” – Irán újra megfenyegette az Egyesült Államokat

Infostart / MTI

Az Egyesült Államoknak meg kell értenie még "mielőtt túl késő lenne", hogy az Irán elleni háborúban a játékszabályok megváltoztak - jelentette ki Mohammed Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke, egy nappal azután, hogy az Egyesült Államok megtámadott több iráni tartályhajót a Perzsa-öbölben.

"Mostantól kezdve minden, Irán érdekeit és biztonságát érintő támadás gyorsabb, súlyosabb és fájdalmasabb válaszreakciót fog kiváltani" - hangoztatta a Telegram-csatornáján közzétett beszédében.

Az Egyesült Államok és Izrael február végén támadta meg Iránt, és a konfliktust azóta sem sikerült lezárni.

"Az amerikaiaknak meg kellett érteniük, hogy az arányos válaszok korszaka lejárt"

– tette hozzá az iráni parlamenti elnök.

Egy hónapos szünet után augusztus 30-án újra kezdődtek az ellenségeskedések miután az amerikai hadsereg támadást indított az iráni infrastruktúra ellen a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban.

Vasárnap kora reggel az Iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy "megtámadott egy amerikai pilóta nélküli felszíni hajót, amely megpróbált behatolni" a Hormuzi-szorosba - közölte az iráni állami televízió. Korábban bejelentették, hogy "három, a Hormuzi-szorosban engedély nélkül áthaladó olajszállító hajót és három amerikai hajót más területeken vettek célba", és óva intettek attól, hogy bárki megpróbáljon átkelni a szoroson Teherán által nem jóváhagyott útvonalakon.

Szombaton az amerikai Középső Parancsnokság (Centcom) közölte, hogy három iráni olajszállító hajót vett célba. Az iráni állami televízió szerint az amerikai bombázások nem követeltek áldozatokat, a hajók legénységét partra szállították.

A CENTCOM vasárnap videofelvételeket hozott nyilvánosságra a légicsapásokról is három iráni tartályhajó, amit szombaton hajtott végre az amerikai haderő. A felvételek megerősítették, hogy az iráni érdekeltségű kőolajszállítók egyike, a Kylo elsüllyedt, miután több találat érte. A két másik hajó, a Downy és a Stark a szombati bejelentés alapján működésképtelenné vált.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    „Mielőtt túl késő lenne” – Irán újra megfenyegette az Egyesült Államokat

irán

perzsa-öböl

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Földcsuszamlásszerű győzelem néz ki az AfD-nek Németországba, itt vannak az első adatok

Földcsuszamlásszerű győzelem néz ki az AfD-nek Németországba, itt vannak az első adatok
Történelmi léptékű győzelmet jeleznek az első exit pollok az Alternatíva Németországért (AfD) számára a vasárnapi szász-anhalti tartományi választáson. Az ARD (Infratest dimap) felmérése 44,5, a ZDF (Forschungsgruppe Wahlen) kutatása pedig 44 százalékra teszi a párt támogatottságát. A második helyen álló, jelenleg kormányzó CDU mindkét mérés szerint mindössze 18,5 százalékot szerzett.
Európa szomorú új térképe

Európa szomorú új térképe

Az aszályok, a klímaváltozás, a vízhiány és a felmelegedés csökkentheti a mezőgazdasági hozamokat, átírhatja az ipar telephelyválasztását, az energiatermelést, a folyami szállítást, a turizmust, az ingatlanárakat, sőt még azt is, mikor dolgozunk, utazunk vagy hogyan építjük otthonainkat. Ennek európai vonatkozásairól írt elemzést Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány; a részletekről Pásztor Szabolcs kutatási igazgatót kérdezte az InfoRádió.
VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Politikai földrengés jöhet ma Németországban, a kancellár jövője is eldőlhet

Politikai földrengés jöhet ma Németországban, a kancellár jövője is eldőlhet

Ma tartományi parlamenti választást tartanak Szász-Anhaltban, ahol közel 1,7 millió választópolgár dönthet az új törvényhozás összetételéről és közvetve a következő tartományi kormányról. Az AfD története során először kerülhet hatalomra egy német tartományban, és akár önállóan is kormányt alakíthat, a CDU pedig 20 százalékpont körüli vereséget szenvedhet. Az eredmény átrendezheti Németország politikai erőviszonyait, megkérdőjelezheti az AfD elszigetelésére épülő stratégia működőképességét, és súlyos belső vitákat indíthat el a kereszténydemokratáknál. Egy történelmi AfD-győzelem egyben Friedrich Merz kancellár személyes kudarca is lenne, ami meggyengítheti párton belüli tekintélyét, és bizonytalanná teheti hosszabb távú politikai jövőjét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komolyan 58 000 forintot érhet majd egyetlen OTP-részvény? Elképesztő jóslat érkezett a magyar bankpapírra

Komolyan 58 000 forintot érhet majd egyetlen OTP-részvény? Elképesztő jóslat érkezett a magyar bankpapírra

Növekvő forgalom mellett csökkent a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten

BBC
Business Sport Travel Science
US envoys hold talks with Zelensky in Kyiv after meeting Putin

US envoys hold talks with Zelensky in Kyiv after meeting Putin

Steve Witkoff tells reporters the US team feels "encouraged" by a "substantive" and important discussion.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 6. 19:03
Földcsuszamlásszerű győzelem néz ki az AfD-nek Németországban, itt vannak az első adatok
2026. szeptember 6. 17:40
40 percnyi őrület az olasz autópályán, két blokád sem állította meg a nőt – videó
×
×