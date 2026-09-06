„Mielőtt túl késő lenne” – Irán újra megfenyegette az Egyesült Államokat

"Mostantól kezdve minden, Irán érdekeit és biztonságát érintő támadás gyorsabb, súlyosabb és fájdalmasabb válaszreakciót fog kiváltani" - hangoztatta a Telegram-csatornáján közzétett beszédében.

Az Egyesült Államok és Izrael február végén támadta meg Iránt, és a konfliktust azóta sem sikerült lezárni.

"Az amerikaiaknak meg kellett érteniük, hogy az arányos válaszok korszaka lejárt"

– tette hozzá az iráni parlamenti elnök.

Egy hónapos szünet után augusztus 30-án újra kezdődtek az ellenségeskedések miután az amerikai hadsereg támadást indított az iráni infrastruktúra ellen a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban.

Vasárnap kora reggel az Iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy "megtámadott egy amerikai pilóta nélküli felszíni hajót, amely megpróbált behatolni" a Hormuzi-szorosba - közölte az iráni állami televízió. Korábban bejelentették, hogy "három, a Hormuzi-szorosban engedély nélkül áthaladó olajszállító hajót és három amerikai hajót más területeken vettek célba", és óva intettek attól, hogy bárki megpróbáljon átkelni a szoroson Teherán által nem jóváhagyott útvonalakon.

Szombaton az amerikai Középső Parancsnokság (Centcom) közölte, hogy három iráni olajszállító hajót vett célba. Az iráni állami televízió szerint az amerikai bombázások nem követeltek áldozatokat, a hajók legénységét partra szállították.

A CENTCOM vasárnap videofelvételeket hozott nyilvánosságra a légicsapásokról is három iráni tartályhajó, amit szombaton hajtott végre az amerikai haderő. A felvételek megerősítették, hogy az iráni érdekeltségű kőolajszállítók egyike, a Kylo elsüllyedt, miután több találat érte. A két másik hajó, a Downy és a Stark a szombati bejelentés alapján működésképtelenné vált.