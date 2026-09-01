Elképesztő videó – Trump-parókás, géppisztolyos vadludak ünneplik az Ontario-tó amerikai átnevezését

Átnevezték az Ontario-tavat az Egyesült Államokban, a kanadai határon fekvő tó új neve Lake America, vagyis Amerika(i)-tó.

Az átnevezés ünnepléséül Donald Trump amerikai elnök közösségimédia-felületein egy AI-videó jelent, amelyen vadludak Trump-parókával, fegyverrel a „kezükben” vonulnak a tó partján.

A Google tájékoztatása szerint egyébként az amerikai felhasználók már csak „Lake America” néven láthatják a tavat, míg Kanadában továbbra is „Lake Ontario” marad az elnevezés. Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada területén kívül (például Magyarországon) a két név egyszerre jelenik meg, zárójelben feltüntetve az új nevet – írja a Blikk.hu.

A videón egyébként nem kanadai lúd látható az amerikai narratíva szerint, hanem amerikai harci lúd.

Mindeközben az USA és Kanada között egyre élesebb kereskedelmi ellentétek vannak. Az Amerikai Egyesült Államok nemrégiben 50 százalékos vámot vetett ki kanadai termékekre, amit Kanada hasonló vámokkal viszonzott.

A videót azért megmutatjuk mi is: