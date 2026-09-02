Genetikai rendellenességet hordozó donortól fogant 53 gyermek, szigorítás jön

A donor sejtjeit a dán Cryos spermabank közvetítette mások mellett belga termékenységi klinikák részére, a mintákat 24 országba szállították.

A belgiumi szabályozás szerint egy donor legfeljebb hat család részére adhat spermát, ami azt jelenti, hogy egy donor csak hat anyának adományozhat, bár ezek az anyák több gyermeket is szülhetnek ugyanattól a donortól. A hatóság tájékoztatása szerint két belgiumi klinikán túllépték a törvényben meghatározott korlátot, az egyikben húsz alkalommal.

Két, a donor segítségével fogant gyermeknél a COL3A1 gén egy variánsát azonosították. Ez a gén a III. típusú kollagén termelődéséért felelős, amely egyebek között a bőr és a szervek szerkezeti szilárdságának kialakulásában játszik szerepet.

A donort idén júliusban kizárták a további adományozásból.

Tavaly egy másik dán spermadonorról derült ki, hogy öröklődő, daganatos betegségek kialakulásának kockázatát növelő genetikai rendellenességet hordozott. Az eset nyomán megszigorították a termékenységi központokra vonatkozó belga szabályozást.