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A XIV. Leó pápa vezette esti áhitat a párizsi Notre Dame-székesegyházban 2026. szeptemebr 25-én.
Nyitókép: MTI/Maurizio Brambatti

XIV: Leó pápa: óvjuk a fiatalokat a mesterséges intelligenciától!

Infostart / MTI

A négynapos franciaországi látogatáson tartózkodó XIV. Leó pápa a gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) párizsi székházában pénteken.

XIV. Leó pápa szerint az új technológiáknak a fiatalok „fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és mérlegelésük szabadságát”.

Az UNESCO székhelyén tartott beszédében a katolikus egyházfő ismételten a mesterséges intelligencia értelmének és etikai alapjának megtalálására szólított fel, megismételve az idén májusban közzétett, Magnifica Humanitas (Csodálatos emberiség) kezdetű első enciklikájában leírt gondolatait.

„Bizonyos mesterséges rendszerek a gondolkodás emberi képessége után kapták a nevüket: intelligencia. Ugyanakkor a gondalataink és kapcsolataink az embertelenedés kockázatának vannak kitéve” –mondta a pápa az UNESCO 194 tagállamának képviselői előtt, akik állva tapsolták meg őt.

„Közös etikai alap nélkül a kommunikációs csatornák megsokszorozódása a hamis információk terjesztésének és értelmetlen üres beszédek terjedésének a veszélyével jár, akadályozva ezzel a párbeszédet, ahelyett, hogy elősegítené. A mesterséges intelligencia felerősíti ezt a problémát.

Bár ezek a rendszerek képesek megtalálni az adatok közötti összefüggéseket, nem tudják megválaszolni az emberi élet értelmével kapcsolatos kérdéseket, amelyek a megélt tapasztalatokban gyökereznek. Az ember azonban nem élhet értelmetlenül. Az élet értelme a lélek oxigénje” –- fogalmazott a pápa.

Az UNESCO szerepét hangsúlyozva, „egy olyan helyét, ahol az emberiség önmagára, történetére és a jövőjére reflektál”, arra bátorította „a nemzetközi közösséget, hogy fordítson kiemelt figyelmet a gyermekek és fiatalok védelmére”.

„A digitálizáció korszakában a sebezhetőségük soha nem válhat a kihasználás ürügyévé. Ezeknek a technológiáknak a fejlődésüket, oktatásukat és kapcsolataikat kell támogatniuk, megőrizve gondolkodásuk és mérlegelésük szabadságát, és mindig az emberi méltóság szolgálatában kell állniuk” – vélte a pápa.

Haled el-Anani, az UNESCO egyiptomi főigazgatója a pápát üdvözlő beszédében elmondta: meggyőződése hogy az UNESCO ideális platform a szabályozásról folytatott gondolkodásra, amely lehetővé teszi a megértést és az elsajáítást, továbbá azt, hogy a mesterséges intelligencia az emancipáció és a jövő egyik eszközévé váljon.

„Tagállamainkkal, hálózatainkkal és szakértőinkkel azon dolgozunk, hogy egy olyan mesterséges intelligenciát hozzunk létre, amely a népek szolgálatában áll: etikus, hozzáférhető, igazságos és fenntartható” – hangsúlyozta a főigazgató, emlékeztetve arra, hogy a szervezet már 2021-ben elfogadott egy előremutató szöveget, amely Ajánlás a mesterséges intelligencia etikájáról néven ismert.

Az UNESCO székházából XIV. Leó a pápamobillal indult el a Notre-Dame-székesegyházba, ahol a vecsernyét vezette.

A Párizs belvárosát átszelő 2,5 kilométeres útvonal mentén ezrek üdvözölték hatalmas lelkesedéssel a pápát, aki több gyermeket is megáldott útközben. Az egyházfő a katedrálishoz közeledve az utolsó métereket gyalog tette meg, hívek tucatjaival fogott kezet, váltott néhány szót, miközben zúgtak a Notre-Dame harangjai.

A 2019-es tűzvész után helyreállított párizsi Notre-Dame-katedrálisba a 2024. végi újranyitása óta először látogat el a pápa, aki este a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben, a Stade de France stadionban fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson, amelyre 80 ezer embert várnak.

(A nyitóképen: a XIV. Leó pápa vezette esti áhitat a párizsi Notre Dame-székesegyházban 2026. szeptemebr 25-én)

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Kezdőlap    Külföld    XIV: Leó pápa: óvjuk a fiatalokat a mesterséges intelligenciától!

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