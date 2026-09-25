A mesterséges intelligencia már a csúcsirodalomban is botrányt okozott

Ezt a döntést „a Goncourt-díj és az Akadémia integritásának megőrzésére irányuló szándék vezérelte, amelynek központi szerepe a nők és férfiak által írt irodalom népszerűsítése és kitüntetése” – írta közleményben a legnagyobb presztízsű francia irodalmi elismerés, a Goncourt-díj bizottsága, amely a hatalmas olvasói sikernek örvendő regényt beválogatta első körben a november 4-én odaítélendő rangos díjra.

A visszavonás indoklásaként az Akadémia kiemeli

„a plágiumokat, amelyben az író az idő múlásával vétkesnek bizonyult, és amelyek csak most derültek ki,

valamint több megbízható kutató és újságíró elemzésének egybevágó eredményét, amely kimutatta, hogy a C'était ça ou mourir valószínűleg jelentős mértékben egy mesterséges intelligencia terméke”.

A hétfőn, egy akkor még titkos X-fiókon megfogalmazott vádakhoz, miszerint a szerző a regényéhez mesterséges intelligenciát használt, szerdán újabb vádak érkeztek Kanadából, amelyek szerint Thélyson Orélien több mint tíz évvel ezelőtt több plagizált szöveget publikált.

„Egyértelmű üzenetet akarunk küldeni, hogy megerősítsük, semmilyen módon nem támogatjuk vagy szentesítjük a mesterséges intelligencia segítségével generált szövegek létrehozását”

– írta a bizottság.

Az Akadémia, amelynek elnöke Philippe Claudel író, október 6-án hozza nyilvánosságra a jelöltek második körös, szűkített listáját.

Thélyson Orélien regénye, amelyet először tavasszal Kanadában, majd augusztusban Franciaországban a Grasset kiadó gondozásában adtak ki, jelenleg a legkeresettebb kortárs mű a könyvesboltokban. Hétfőn elnyerte a Fnac könyvhálózat regénydíját, és szerepel a fő irodalmi díjak, köztük a Fémina és a Médicis jelöltjeinek listáján.

A montréali Boréal kiadó a plagizálás miatt bejelentette, hogy felfüggeszti a 38 éves regényíró könyvének „promóciós tevékenységeit”. Thélyson Orélien már több hete Franciaországban tartózkodik a könyv promóciója miatt, amelyet csütörtökön a Manosque-i Könyvfesztiválon folytatott.

A regényíró az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy „meg fog szólalni, amikor minden nyugodtabb lesz (...) mert most van egy szándék, hogy ne csak a könyvet támadják, hanem hogy elhallgattassanak” – tette hozzá.

Pénteken részben kiderült, hogy ki áll a mesterséges intelligencia használatával kapcsolatos vádak mögött. Samuel Fitoussi esszéíró, a Figaro című napilap munkatársa elismerte az X közösségi oldalon, hogy része annak a „kollektív projektnek”", amelynek többi tagja egyelőre nem fedte fel magát. Fitoussi azt állítja, hogy az irodalom védelmében lépett fel.

„Bár inkább techno-optimista vagyok, attól tartok, hogy több ezer éves, írásra alapozott civilizáció után a mesterséges intelligencia a szövegolvasás és -írás eltűnését okozza” – írta egy hosszú üzenetben.

„Sem Orélien politikai nézetei, sem a könyvének témája nem érdekelt minket” – hangsúlyozta Fitoussi a vitatott regény kapcsán, amely egy történelem-földrajz szakos tanár tizenkét országon átívelő útját meséli el, aki miután elmenekül hazájából, erőszakos bandák áldozatává válik.

Ez az első irodalmi botrány Franciaországban, amelyet a mesterséges intelligencia kérdése okozott, amelynek gyors fejlődésével szemben a könyvszakma eddig nem állapított meg közös szabályokat.