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Az év első fővárosi újszülöttje az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház újszülött osztályán 2024. január 1-jén. Donát 2 óra 10 perckor született 3080 grammal és 53 centivel, császármetszéssel.
Nyitókép: Az év első fővárosi újszülöttje az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház újszülött osztályán 2024. január 1-jén. MTI/Lakatos Péter

Tovább csökken a születések és a házasságkötések száma Magyarországon

Infostart / MTI

Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12 százalékkal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9 százalékkal magasabb volt – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A közlemény szerint augusztusban 5922 gyermek született, 7,4 százalékkal, 475-tel kevesebb, mint 2025 augusztusában. 9452 ember vesztette életét, 0,9 százalékkal, 87-tel több az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025 augusztusi 2968-cal szemben 3530 fő volt.

Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, 12 százalékkal, 739-cel kevesebb, mint egy évvel korábban.

Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 11,8 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb, míg a halálozási arányszám 0,2 ezrelékponttal magasabb volt, mint 2025 augusztusában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,7 ezrelékponttal, 4,4 főre nőtt. Ezer lakosra 7,0 házasságkötés jutott, 0,9 ezrelékponttal kevesebb, mint az előző év augusztusában.

Január–augusztusban 46 497 gyermek jött világra, 3,5 százalékkal, 1663-mal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül január–márciusban 3,4, május–augusztusban 4,7 százalékkal kisebb, míg áprilisban 1,8 százalékkal nagyobb volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos időszakaiban. Ezer 15–49 éves nőre 34,7 élveszületés jutott, 0,4 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Ebben az időszakban a teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,29, ez egy évvel korábban 1,31 volt.

Mint írták, január–augusztusban 81 397-en haltak meg, 2,6 százalékkal, 2137-tel kevesebben az egy évvel korábbinál. Január–márciusban 6,9, májusban 0,9 százalékkal kevesebben, míg áprilisban 1,7, június–augusztusban 0,8 százalékkal többen hunytak el, mint az előző év azonos időszakaiban.

A születések és a halálozások egyenlegeként a természetes fogyás 34 900 fő volt, 1,3 százalékkal kevesebb az előző évi 35 374 főnél – tették hozzá.

A KSH közlése szerint január–augusztusban 31 287 pár kötött házasságot, 1,0 százalékkal, 309-cel több az egy évvel korábbinál. Január–márciusban 20 százalékkal, június–júliusban 6,3 százalékkal több, míg április–májusban 9,3, augusztusban pedig 12 százalékkal kevesebb házasságkötés történt, mint 2025 azonos időszakaiban.

Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 12,9 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,3 ezrelékponttal mérséklődött. A természetes fogyás közel azonos volt az egy évvel korábbival. Ezer élveszületésre 3,8 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,4 ezrelékponttal több, mint az előző év azonos időszakában. A házasságkötési arányszám 5,0 ezrelék volt, 0,1 ezrelékponttal magasabb, mint 2025 január–augusztusában – közölték.

Az adatok szerint 2025 szeptembere és 2026 augusztusa között 70 354 gyermek született, 5,1 százalékkal, 3779-cel kevesebb a megelőző 12 havinál. 122 056-an haltak meg, számuk 3,9 százalékkal, 4951-gyel kisebb, mint a megelőző 12 hónapban.

Hozzáfűzték, hogy az említett időszakban 46 891 pár kötött házasságot, 4,8 százalékkal, 2132-vel több a megelőző 12 havinál.

Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 12,9 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,4 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban. A házasságkötési arányszám 4,9 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal magasabb, mint az egy évvel korábbi azonos időszakban – áll a közleményben.

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