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Magyar Péter miniszterelnök, Tanja Zigic, a büki gyár igazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter (b-j) jelképesen elindítja a termelést egy robotkutya segítségével a Nestlé Hungária Kft. büki Purina állateledelgyára új gyáregységeinek átadó ünnepségén 2026. szeptember 25-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Egy robotkutyával nyitott meg Magyar Péter egy gyártósort – fotó

Infostart / MTI

A kormány üdvözli az olyan vállalati beruházásokat, amelyek munkahelyeket teremtenek és erősítik a magyar gazdaságot – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök pénteken a Vas vármegyei Bükön, a Nestlé Hungária Kft. állateledelgyára új egységeinek átadóján. A büki üzembe eddig 325 milliárd forintot ruháztak be, a termelése ezzel eléri az évi 500 ezer tonnát.

Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért is fontosak az olyan beruházások, mint a Nestlé Hungária Kft. Bükön átadott új gyáregységei – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Vas vármegyei Bükön pénteken. Magyar Péter azt mondta: a Nestlé a Purina gyárában csak a legutóbbi üzemegységei elindításával 260, illetve 130 új munkahelyet teremtett, ami kiszámítható és stabil jövedelmet jelent a helyi és a környékbeli embereknek.

A Nestlé Hungária Kft. Purina állateledelgyára közvetlen uniós vagy állami támogatás nélkül elkészült új egységeinek átadóján a miniszterelnök azt mondta, a fejlesztésnek köszönhetően 1800-ra nőtt az üzemben dolgozók száma. Ez segíti, hogy élhetővé váljon a magyar vidék, hogy a vasiaknak, a Győr-Moson-Sopron megyeieknek ne kelljen naponta átlépni a határt ahhoz, hogy tisztességes megélhetést találjanak – hangsúlyozta a kormányfő.

A gyártás, az export, a GDP mind fontosak a gazdaság és a nemzet szempontjából, de egyik sem lehet fontosabb az embernél – hangsúlyozta a kormányfő. Jelezte: a kormányban is azon dolgoznak, és a vállalatoktól is azt várják el, hogy a magyar munkavállalók számára mindenkor biztonságos, kiszámítható és jogszerű környezetet biztosítsanak.

A kormány kiemelt szándéka, hogy megerősítse a kis- és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat – mondta Magyar Péter. Hozzátette, öröm hallani, hogy a Nestlé Purina beszállítói között nagy arányban vannak magyar vállalkozások, a cég 1500 magyar beszállítóval dolgozik. Kiemelte, hogy a büki gyár alapanyagainak több mint a fele magyar forrásokból, a gabonaalapanyagok 100 százaléka magyar gazdáktól származik, és jelentős részüket fenntartható talajtechnológiával állítják elő.

A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű, vissza nem térítendő támogatásokra – mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. „Nagyon sok olyan dolgot tud az állam tenni, ami fontos egy beruházó számára, de utána nyilvánvalóan azt várjuk, hogy aki Magyarországra jön (…), az hosszú távú jövőt lásson Magyarországban, hogy tudásalapú gazdaságot működtessünk Európában” – fogalmazott. Elmondta: a kormány segíti abban a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, technikával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését, azonban kéri tőlük, minél több magyar üzleti szereplő, munkavállaló, közösség élvezhesse ennek sikerét.

A beszédek után Magyar Péter miniszterelnök a gyár igazgatójával és egy robotkutya segítségével ünnepélyesen beindította az új gyártósort.

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