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Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke (b2) a szövetség sajtótájékoztatóján egy a sztrájkfelhívásukhoz csatlakozó, ezen a napon üzemanyagot nem árusító benzinkúton Inárcson 2026. június 26-án. Mellette Egri Gábor, az FBSZ elnökségi tagja (b1), Poczok István, a szövetség tagja (b4) és Szabó József alelnök (b3). A rögzített üzemanyagár miatti veszteségeik ellentételezését és a törvényi szabályozás átdolgozását követeli az Független Benzinkutak Szövetsége.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Független Benzinkutak Szövetsége: csődközelbe kerül mintegy 1000 benzinkút

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A Független Benzinkutak Szövetsége kezdeményezésére mozdulhat meg a hazai kkv-szektor, hogy felhívja a figyelmet a gazdasági problémáira. Erről, és a magyar üzemanyagpiacon kialakult helyzetről az InfoRádió Egri Gábort, a szövetség elnökségi tagját kérdezte.

Nem „ökölrázós, követelős” demonstrációra és négynapos fórumra készül a kkv-szektor, de a magyar munkavállalók 65 százalékának foglalkoztatójaként érdemi párbeszédet és figyelmet kérnek a politikától, ezért is választották helyszínül a Kossuth teret – mondta az InfoRádió kérdésére a Független Benzinkutak Szövetségének elnökségi tagja, Egri Gábor. Elmondása szerint dönteni kell a hazai kkv-szektor jövőképéről, ezen belül az üzemanyag-kiskereskedők helyzetéről is.

Úgy fogalmazott, hogy a Mol, a magyar nemzeti olajvállalat az első hat hónapban 900 millió dollár közeli nyereséget ért el, miközben az üzemanyagárnak az 50 százaléka a finomítókat gazdagítja, a másik 50 százaléka pedig a magyar államot, így az 1000 kkv-k által üzemeltetett benzinkút csődközeli helyzetbe kerül.

„Erre a disszonáns helyzetre szeretnénk felhívni a figyelmet. Mind a politikának, mind a gazdasági vezetésnek próbálunk egy helyzetképet felfesteni arról, hogy a kkv-szektornak hol van jelenleg a helye, hol lehetne a helye, és milyen irányokat kellene a központi kormányzatnak esetleg támogatnia” – mondta.

Egri Gábor összegzése szerint a teljes hazai kkv-szektor várja:

  • az adminisztrációs és az adóterhek csökkentését,
  • a jobb innovációs és beruházási lehetőségeket,
  • illetve a nagyon jelentős a munkabér-költségek, mellékköltségek visszafogását.

„Ha ma 100 ezer forint bért szeretnénk kifizetni, akkor az 190 ezer forintba kerül a vállalkozásnak, ez versenyképtelenné teszi a kkv szektort. Nem minden vállalkozásnak vannak azok a kitekintési lehetőségei, mint a nagyvállalatnak, a kkv-kat segíteni kell innovációval, piaci információval, fejlesztésekkel, tőkeellátottsággal. Például a beruházások lehessenek gyorsítottan, egy-két éven belül leírhatók egy vállalkozásban” – sorolta. Elmondása szerint rengeteg ötletük van akár az energiaköltségek vagy az energiamegtakarítási lehetőségek terén is, ami mind hozzájárulhatna a kkv-k versenyképességéhez.

„Rengeteg innováció van a körünkben, több évtizede vállalkozunk, és ezeket az ötleteket, gondolatokat szeretnénk a magyar politikával és a gazdasági vezetéssel megosztani. Ez ennek a performansz-szerű demonstrációnak ez az alapgondolata” – fogalmazott Egri Gábor. Mint mondta: nagyon sok megkereséssel éltek a gazdasági tárca felé, írásban rengeteg anyagot adtak be, de semmilyen választ nem kaptak, a tárgyalásokon érdemi megbeszélés nem zajlott.

Hozzátette még, hogy a Kossuth térre tervezett egyhetes demonstráció hírére sok szervezet jelezte csatlakozási szándékát.

A cikk Domanits András interjúja alapján készült.

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