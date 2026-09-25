Független Benzinkutak Szövetsége: csődközelbe kerül mintegy 1000 benzinkút

Nem „ökölrázós, követelős” demonstrációra és négynapos fórumra készül a kkv-szektor, de a magyar munkavállalók 65 százalékának foglalkoztatójaként érdemi párbeszédet és figyelmet kérnek a politikától, ezért is választották helyszínül a Kossuth teret – mondta az InfoRádió kérdésére a Független Benzinkutak Szövetségének elnökségi tagja, Egri Gábor. Elmondása szerint dönteni kell a hazai kkv-szektor jövőképéről, ezen belül az üzemanyag-kiskereskedők helyzetéről is.

Úgy fogalmazott, hogy a Mol, a magyar nemzeti olajvállalat az első hat hónapban 900 millió dollár közeli nyereséget ért el, miközben az üzemanyagárnak az 50 százaléka a finomítókat gazdagítja, a másik 50 százaléka pedig a magyar államot, így az 1000 kkv-k által üzemeltetett benzinkút csődközeli helyzetbe kerül.

„Erre a disszonáns helyzetre szeretnénk felhívni a figyelmet. Mind a politikának, mind a gazdasági vezetésnek próbálunk egy helyzetképet felfesteni arról, hogy a kkv-szektornak hol van jelenleg a helye, hol lehetne a helye, és milyen irányokat kellene a központi kormányzatnak esetleg támogatnia” – mondta.

Egri Gábor összegzése szerint a teljes hazai kkv-szektor várja:

az adminisztrációs és az adóterhek csökkentését,

a jobb innovációs és beruházási lehetőségeket,

illetve a nagyon jelentős a munkabér-költségek, mellékköltségek visszafogását.

„Ha ma 100 ezer forint bért szeretnénk kifizetni, akkor az 190 ezer forintba kerül a vállalkozásnak, ez versenyképtelenné teszi a kkv szektort. Nem minden vállalkozásnak vannak azok a kitekintési lehetőségei, mint a nagyvállalatnak, a kkv-kat segíteni kell innovációval, piaci információval, fejlesztésekkel, tőkeellátottsággal. Például a beruházások lehessenek gyorsítottan, egy-két éven belül leírhatók egy vállalkozásban” – sorolta. Elmondása szerint rengeteg ötletük van akár az energiaköltségek vagy az energiamegtakarítási lehetőségek terén is, ami mind hozzájárulhatna a kkv-k versenyképességéhez.

„Rengeteg innováció van a körünkben, több évtizede vállalkozunk, és ezeket az ötleteket, gondolatokat szeretnénk a magyar politikával és a gazdasági vezetéssel megosztani. Ez ennek a performansz-szerű demonstrációnak ez az alapgondolata” – fogalmazott Egri Gábor. Mint mondta: nagyon sok megkereséssel éltek a gazdasági tárca felé, írásban rengeteg anyagot adtak be, de semmilyen választ nem kaptak, a tárgyalásokon érdemi megbeszélés nem zajlott.

Hozzátette még, hogy a Kossuth térre tervezett egyhetes demonstráció hírére sok szervezet jelezte csatlakozási szándékát.

A cikk Domanits András interjúja alapján készült.