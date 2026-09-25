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Hegyi túrázók a csúcsok között a napsütésben.
Nyitókép: Unsplash

Túrázás közben szörnyethalt a nő a veszélyes hegycsúcson

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A 30 éves Ida Amelie Robsahm túrázás közben meghalt, miközben megpróbálta elérni a Norvégia egyik legveszélyesebb magaslatának tartott Romsdalseggen csúcsát.

Egy sziklához érve több métert zuhant a mélybe, írta meg a The Sun.

A túrázót helikopterrel szállították kórházba a hegyimentők, azonban az orvosok már nem tudták megmenteni az életét – írta meg az index.hu.

Robsahm környezete megdöbbent a halálhír hallatán, ugyanis barátai és rokonai szerint a fiatal nő kiváló terepfutónak számított.

„Az Ida elvesztése miatt érzett mély gyászunk közepette szeretnénk meleg köszönetet mondani a futóközösségnek. Minden kedves gondolat és figyelmesség, amit ebben a kegyetlen helyzetben kapunk, sokat jelent számunkra” – közölte Robsahm családja.

Edzője, Sindre Buraas „fantasztikus sportolónak” nevezte a terepfutót. „Elsőre nem akartam elhinni a hírt, ami a gyász következő fázisában lelkileg teljesen összetört engem. Olyan helyen történt a tragédia, amit Ida jól ismert, sokszor járt arra” – tette hozzá.

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