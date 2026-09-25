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Egy elektromos Volkswagen ID. Buzz orra, egyedi festéssel.
Nyitókép: Unsplash

Visszahívnak 2,86 millió Volkswagent és Audit szervizelni

Infostart / MTI

A német autóipari óriás, a Volkswagen pénteken megerősítette, hogy világszerte mintegy 2,86 millió járművet visszahív kormánymű-problémák miatt – közölte a német szövetségi gépjármű-közlekedési hatóság (KBA).

A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptember 24. és 2024. július 1. között gyártott

  • Golf,
  • Golf Variant,
  • Tiguan,
  • Touran és
  • Caddy modelljei,

illetve az Audi 2017. október 31. és és 2024. május 23. között készült Q3 modellje.

Németországban az érintett autókból mintegy 960 ezret hívnak vissza, 900 ezer Volkswagent és 60 ezer Audit.

A VW szóvivője azt mondta, hogy korróziós problémát fedeztek fel a járművek minőségellenőrzése során. A korrózió bizonyos csavarok törését okozhatja, ami kormánymeghibásodáshoz vezethet, bár ilyen esetekről nincs tudomása a cégnek.

A német gyártó hangsúlyozta, hogy a pénteken bejelentett visszahívás óvintézkedés, a járművezetők továbbra is használhatják autóikat, amíg időpontot nem egyeztetnek a márkakereskedővel a csavarok cseréjéről.

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Kezdőlap    Gazdaság    Visszahívnak 2,86 millió Volkswagent és Audit szervizelni

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