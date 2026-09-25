Visszahívnak 2,86 millió Volkswagent és Audit szervizelni

A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptember 24. és 2024. július 1. között gyártott

Golf,

Golf Variant,

Tiguan,

Touran és

Caddy modelljei,

illetve az Audi 2017. október 31. és és 2024. május 23. között készült Q3 modellje.

Németországban az érintett autókból mintegy 960 ezret hívnak vissza, 900 ezer Volkswagent és 60 ezer Audit.

A VW szóvivője azt mondta, hogy korróziós problémát fedeztek fel a járművek minőségellenőrzése során. A korrózió bizonyos csavarok törését okozhatja, ami kormánymeghibásodáshoz vezethet, bár ilyen esetekről nincs tudomása a cégnek.

A német gyártó hangsúlyozta, hogy a pénteken bejelentett visszahívás óvintézkedés, a járművezetők továbbra is használhatják autóikat, amíg időpontot nem egyeztetnek a márkakereskedővel a csavarok cseréjéről.