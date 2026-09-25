Rózsaszín motorosok vonulnak végig Budapesten

Az Egészségügyi Világszervezet globális helyzetjelentése szerint 2024-ben a vizsgált 186 ország közül 164-ben a mellrák volt a nők körében leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés.

A betegség kockázatát a génmutáción, a családi öröklődésen túl egyes tényezők is növelik, mint

az előrehaladott életkor,

az elhízás,

az alkoholfogyasztás,

a családi halmozódás,

a korábbi sugárterhelés,

a reproduktív kórtörténet,

a dohányzás,

a menopauza utáni hormonpótló kezelés.

Összességében azonban

az emlőrákos esetek mintegy 80 százaléka olyan nőknél alakul ki, akiknél a nemen és az életkoron kívül nincs más befolyásoló kockázati tényező.

Az adatok szerint Magyarországon, bár javultak a halálozási adatok, a felfedezett új esetek előfordulásában nem mutatkozik javulás, így a daganatos betegségek kialakulásának megelőzésében van még tennivaló – írta a Magyar Rákellenes Liga.

A közlés szerint a felvonuláshoz csatlakozik majd a 81 éves Endrész László magyar származású artista, aki másfél nap alatt teljesít egy több mint 2000 kilométeres motoros túrát Angliától Budapestig. E különleges vállalás egyszerre Guinness-rekordkísérlet és jótékonysági kezdeményezés.

A Magyar Rákellenes Liga által országszerte szervezett hagyományos rózsaszín sétákról és egyéb rendezvényekről a szervezet honlapján és Facebook-oldalán lehet tájékozódni.