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Magyar válogatott tagjai az Örményország - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzés elõtt a jereváni Szargszján Köztársasági Stadionba 2025. november 13-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Volt kapitány: a magyar válogatott ereje a taktikai fegyelemben rejlik, de ezt most újra fel kell építeni

Infostart / InfoRádió

Új fejezet kezdődik a magyar labdarúgó-válogatott életében ma este a Nemzetek Ligája nyitányával. A témában Csábi József, a válogatott korábbi szövetségi kapitánya beszélt az InfoRádióban.

Csábi József szerint több újdonság is megjelenik a Nemzetek Ligájával kapcsolatban.

Egyrészt változtattak a lebonyolítási rendszeren, így a válogatottak két héten belül négy mérkőzést játszanak, melynek hatása lehet a keret kialakítására és a játékosok regenerációjára.

Hozzátette: a magyar válogatott az A-csoportból kiesett a B-ligába, ám mindez azt jelenti, hogy velünk azonosan jegyzett csapatok lesznek az ellenfeleink, ami talán pszichésen sem jelent akkora nyomást és elvárást.

„Ma az egyik legjobb csapat, Ukrajna lesz az ellenfél. Tavasszal távozott tőlük a szövetségi kapitány, Szerhij Rebrov, akinek a keze alatt nagyon masszív csapat alakult ki. A mestert korábbról a Ferencvárosból már ismerjük, ott is precíz munkát végzett”

– hangsúlyozta Csábi József, aki hozzátette: számára a mai napig az egyik legmeghatározóbb edző Rebrov volt.

Úgy vélekedett: mi csak a 39. helyen állunk a világranglistán, míg az ukránok a 33. helyen, ami az ő esélyeiket növeli, de a hazai pálya és a remélhetőleg szinte telt ház felénk billentheti a mérleg nyelvét. Ráadásul az ukrajnai háborút és a körülötte lévő bizonytalanságot sem szabad elfelejteni.

Az esélyekről szólva úgy vélekedett: nagyon fiatal a keretünk, de talán segít, hogy most a B-ligában vagyunk. Olyan pedig már előfordult korábban is, hogy Varga Barnabás és Sallai Roland sem játszott. Hozzátette, hogy számára mindkettőjük játéka extra, ráadásul Varga Barnabás gólérzékenysége nemzetközi szinten is kimagasló.

„Egy válogatott játékos nem azzal lesz válogatott játékos, hogy játszik egyet, meg kettőt, és odakerül a neve mellé az, hogy a válogatottban játszott, hanem az, amikor azzá érik, amikor a nemzeti mérkőzéseken meccsrutint tud szerezni” – fogalmazott.

Kiemelte: az elmúlt 6-8 évben Marco Rossi keze alatt a stabilitás volt a fő szempont, nagyon nehéz volt megverni a magyar válogatottat. Ez később egy több labdabirtoklásra épülő játékká alakult. Az összeállítástól függetlenül mindig a taktikai fegyelem jellemezte a játékot.

„Azt gondolom, hogy a válogatott nagyon erős lett. Viszont az is igaz, hogy rengeteg új és fiatal játékosnak azért még össze kell csiszolódni”

– mutatott rá.

Úgy vélekedett: az első pár meccsen még nem biztos, hogy az újak jól fognak játszani, de az biztos, hogy mindenből nagyon precízen fel van készítve a magyar válogatott Marco Rossi vezetésével.

„Ebben a taktikai fegyelemben, taktikai érettségben bízom és azért ne feledjük, hogy vannak olyan játékosaink, mint Szoboszlai Dominik, Schäfer András, Kerkez Milos és Willi Orbán” – tette hozzá.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Sport    Volt kapitány: a magyar válogatott ereje a taktikai fegyelemben rejlik, de ezt most újra fel kell építeni

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