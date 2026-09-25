Szoboszlai Dominik: ha tehetném, minden nap válogatott focista lennék

Jól viseli az egyre csak növekvő médiaérdeklődést Szoboszlai Dominik, a kérdésekkel nincsen baja – derült ki az M4 Sport vele készült interjújából. Persze vannak napok, amikor nehezebb kérdésekre válaszolni, de az újságírók munkája a kérdezés, a labdarúgóké pedig a játék és a felelet.

A magyar válogatott csapatkapitánya 8 éve válogatott már, fontos neki, ha tehetné, minden nap válogatott focista lenne, nagy dolog ez mindenkinek, és senkinek nem kell elengednie az álmát, egy-egy jó teljesítmény után itt köthet ki valaki.

A válogatottról elmondta még, végig egy edzője volt, Marco Rossi, közben viszont a keretben mindenki kicserélődött Willi Orbánon és rajta kívül.

„Fiatalodtunk, de a minőség még mindig megvan, úgy gondolom, meg is lesz” – tette hozzá.

Stílusával kapcsolatban Lipcse volt a fordulópont, akkor kezdett rá fókuszálni, hogy jelenjen meg, van hozzá segítsége is.

A csapatnál betöltött szerepekről elmondta, mindenki másvalamit tud adni a társasághoz, aki kikerül, hiányzik is, de ez nagy lehetőség valaki másnak minden esetben, hogy előrelépjen, akár abban, hogy segítse az újakat, a fiatalokat.

A péntek esti magyar-ukránnal kapcsolatban – a hiányzó kulcsemberek, Sallai Roland és Varga Barnabás pótlásáról – műhelytitkokat nem árulhatott el, a pótlásuk nehéz lesz, de ezt lehetőségként kell szerinte felfogni.

Hogy összességében mivel lenne elégedett a most következő a négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen, arról kimondta, „hogy legyen miről beszélni”: 12 ponttal. Ismert, az ellenfelek: Ukrajna, majd Grúzia és Észak-Írország lesz ellenfél két-két alkalommal, utóbbiakkal egy-egy meccsre kerül most sor. A győzelmekhez a minőség megvan, a győzelmeket akarni kell, és akkor a szerencse is melléjük áll.

„Nagyot mondtam, de nem fogom alábecsülni magamat, és bízom a társaimban” – jelentette ki.

Szerinte mindhárom rivális válogatott jó, jó játékosok alkotják jó klubokból, jó bajnokságokból, de képesnek kell lenni felelősséget vállalni, hogy „úgy működjön a sztori, ahogy kell”.

A lebonyolítás nehezebben érinti azokat, ahol nem játszanak a játékosok heti két meccset, de azoknak sem lesz egyszerű, akik hozzá vannak szokva ehhez, mindenkinek oda kell figyelnie magára, készen kell állni minden meccsen.

Arra is reagált, hogy a középpályás minőség miatt az ő szerepe szabadabb lehet: ez „belsős információ”, de függ attól is, hogy mire készül az ellenfél.

Egyébként jól van, frissnek érzi magát, a legjobbját próbálja nyújtani a pályán, olyan nem lesz, hogy nem adja ki magából a 100 százalékot.

Fellebbentette a fátylat egy műhelytitokról is, Ukrajna ellen a Nemzetek Ligája B divíziós zárómeccset Szlovákiában (Nagyszombat) fogják játszani.