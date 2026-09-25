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Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Gyalogos stratégiát fogadott el a Fővárosi Közgyűlés, csendes órák a játszótereken

Infostart / MTI

Kutyás alapítványok tevékenykedhetnek több idősek otthonában. Megválasztották az új Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) a fővárosi önkormányzat által delegált három tagját. Szerződésszegés miatt visszaveszik a gazdagréti Szent Angyalok Plébániától az ingyenesen használatába adott területet. Ülésezik a Fővárosi Közgyűlés, sorra születnek a döntések.

Gyalogos stratégia

A közterületek és közutak gyalogosbarát és akadálymentes fejlesztésének irányelveit megalapozó startégiát és ahhoz kapcsolódó tervet fogadott el a Fővárosi Közgyűlés pénteken.

A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot egyhangúlag fogadta el a testület. A Gyaloglás Akadálymentesen Budapesten címet viselő stratégia célja, hogy Budapest számára olyan hosszú távú szakpolitikai keretet biztosítson, amely egységes szemléletben kezeli a gyalogos közlekedés, az akadálymentesség, a közlekedésbiztonság, a közterület-fejlesztés és a városi életminőség kérdéseit.

A dokumentum különös figyelmet fordít a sérülékeny közlekedői csoportokra, így az idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő emberekre és a kisgyerekkel közlekedőkre.

A stratégia jövőképe szerint Budapest olyan emberléptékű várossá válik, ahol a gyaloglás biztonságos, akadálymentes, kényelmes és vonzó közlekedési forma, valamint a köztereken való jelenlét és a közösségi együttélés természetes része. Ennek megfelelően az átfogó stratégiai cél, hogy egyre többen, egyre gyakrabban és egyre hosszabb távolságokra válasszák a gyaloglást közlekedési vagy rekreációs célból - olvasható az elfogadott előterjesztésben.

A stratégia megvalósítását fokozatoson, programalapú ütemezéssel képzelik el: az első öt évben elsősorban az előkészítési, hálózatfejlesztési és gyors eredményt hozó beavatkozások végrehajtása indokolt, különös tekintettel a járdafelújításokra, az akadálymentesítésre, a gyalogátkelőhelyek fejlesztésére. A nagyobb léptékű hálózati kapcsolatok és csomópont-átalakítások, a komplex útfelújítások forrásigénye a program előrehaladtával növekszik, ezért a beruházási ráfordítások az első öt év során fokozatosan emelkednek. A finanszírozás önkormányzati, állami és európai uniós források kombinációjával biztosítható - írták.

A javaslatban foglaltak szerint a gyaloglás "Budapest egyik legfontosabb közlekedési módja", utazásszám-alapú megoszlásban 19 százalékát adja a közlekedésnek. A gyaloglás részaránya korcsoportokat vizsgálva kifejezetten magas a gyermekek és idősek körében. A nemek szerinti elosztás alapján jellemzően gyermekneveléssel, ügyintézéssel, napi bevásárlással foglalkozó nők gyalogolnak többet.

A testület a stratégiához kapcsolódóan elfogadta a Gyalogos Főhálózati Tervet is.

A képviselők felkérték Karácsony Gergelyt, hogy az érintett fővárosi szervezetek és szakcégek bevonásával készítse elő a stratégia intézkedéseinek első, 2030 év végéig tartó ütemének finanszírozási és feladatvégzési ütemezését a Fővárosi Közgyűlés részére.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A közgyűlés jóváhagyta a főváros és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) közötti együttműködési megállapodást is, azért, hogy az SZGYF fenntartásában álló budapesti gyermekotthonokban élő gyermekek és nevelőik számára hozzáférhetővé váljanak egyes fővárosi kulturális intézmények programjai.

A megállapodás szerint a főváros vállalja, hogy a fenntartásában működő, valamint a vele együttműködő kulturális szervezetektől beérkezett javaslatok alapján olyan programajánlatot alakít ki, amelyeken ingyenesen vehetnek részt az érintettek, és azt rendszeresen - de legalább félévente - megküldi az SZGYF részére. Első körben a következő kulturális szervezetek jeleztek elérhető kulturális programokat a gyermekotthonok számára: Szabad Tér Színház, Örkény István Színház, Trafó Kortárs Művészetek Háza, Radnóti Miklós Színház, Katona József Színház, Budapest Film Zrt., Budapesti Fesztiválzenekar, Jurányi Produkciós és Inkubátorház (FÜGE), Budapesti Táncszínház, Freeszfe Egyesület, Budapest Jazz Club.

Feltételes döntések: kutyás alapítványok idősek otthonában

A főváros költségvetési helyzetére tekintettel több előterjesztés esetében a képviselők csak feltételes döntést hoztak, így ezek az elfogadott javaslatok a majd rendelkezésre álló források esetében jutnak érvényre.

Ilyen döntés született arról, hogy három szervezet – az Aktív Mancsok Segítőkutyás Egyesület, a Támugatók Terápiás és Segítőkutyás Alapítvány, valamint a Kutyával az Emberért Alapítvány – öt helyszínen tarthasson idősek otthonában állatasszisztált terápiás foglalkozást. Továbbá arról, hogy a főváros csatlakozik a nemek közötti egyenlőség előmozdításáért dolgozó FemCities európiai informális városhálózathoz.

Csendes órák a játszótereken

Bovier György (Tisza Párt) javaslatára – 25 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a képviselők döntöttek arról is, hogy a főváros vizsgálja meg a „csendes órák" gyakorlata bevezetésének lehetőségét a budapesti játszótereken. Ezzel elsősorban a sajátos nevelési igényű (sni) gyermekek számára szeretnének kedvezőbb környezetet teremteni, egyúttal nyugodtabb környezetet biztosítani az autizmus spektrumzavarral, valamint értelmi fogyatékossággal élő gyerekeknek és családjaiknak.

A képviselők mindezért felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy készítsen konkrét intézkedési tervet a „csendes órák” pilot programjának megvalósítására a fővárosi önkormányzat által fenntartott játszóterek esetén, vizsgálják meg melyik játszótér alkalmas erre, majd a kerületekkel egyeztetve válasszanak ki két-két játszóteret, ahol ez tesztjelleggel megvalósítható.

Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa

Megválasztották az új Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) a fővárosi önkormányzat által delegált három tagját.

A Fővárosi Közgyűlés az FKT tagjává választotta

  • Baranyi Krisztinát (MKKP), a IX. kerület polgármesterét,
  • Bovier Györgyöt (Tisza Párt), valamint
  • Gál Józsefet, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjét.

A testület nem támogatta a másik két jelölt – Szaniszló Sándor (DK) XVIII. kerületi polgármester és Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője – FKT-taggá választását. A főváros a főpolgármesteren kívül még négy tagot delegálhat a testületbe.

Gazdagréti plébánia

Szerződésszegés miatt visszaveszik a Budapest-Gazdagrét Szent Angyalok Plébániának több mint harminc éve ingyenesen használatba adott több mint 2,5 hektáros területet – döntött a Fővárosi Közgyűlés. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 21 igennel, 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület, és így a fővárosi önkormányzat szerződésszegésre hivatkozva felmondja a plébániával 1992-ben kötött ingyenes haszonélvezeti megállapodást.

A plébánia közösségi létesítmények építését vállalta a telken, de ennek az eltelt mintegy 33 évben nem tett eleget, jelenleg is csak konténerek vannak az ingatlanon, amelyek elhelyezéséhez nem kérték a főváros előzetes tulajdonosi hozzájárulását – olvasható az elfogadott előterjesztésben.

Fővárosi Lakásügynökség

A VI. kerület után a VII. kerület is csatlakozik a Fővárosi Lakásügynökséghez, az erről szóló megállapodást pénteken hagyta jóvá a Fővárosi Közgyűlés.

A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 21 igennel, 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület. A megállapodás keretében az Erzsébetvárosi Önkormányzat vállalja, hogy a kerületben lévő, a Fővárosi Lakásügynökségen keresztül bérbe vett ingatlanok közül maximum húsz esetében a piaci bérleti díj 15 százalékának megfelelő összeget fizet a fővárosi önkormányzat részére az adott hónapban albérletbe nem adott ingatlanok után, illetve a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ által a lakás tulajdonosának fizetett bérleti díj és az albérleti díj különbözetét fizeti meg az albérletbe adott ingatlanok esetében.

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Gyalogos stratégiát fogadott el a Fővárosi Közgyűlés, csendes órák jöhetnek a játszótereken

Gyalogos stratégiát fogadott el a Fővárosi Közgyűlés, csendes órák jöhetnek a játszótereken
Kutyás alapítványok tevékenykedhetnek több idősek otthonában. Megválasztották az új Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) a fővárosi önkormányzat által delegált három tagját. Szerződésszegés miatt visszaveszik a gazdagréti Szent Angyalok Plébániától az ingyenesen használatába adott területet. Ülésezik a Fővárosi Közgyűlés, sorra születnek a döntések.
 

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