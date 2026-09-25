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Nyitókép: Orbán Anita/Facebook

Külügyminisztérium: tisztáztuk Ukrajnával a félreértéseket

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Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ-héten többször találkozott ukrán partnerével, és sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit – közölte a Külügyminisztérium pénteki Facebook-bejegyzésében

Hangsúlyozták: a kapcsolattartás folyamatos, napi szintű az ukrán miniszterelnök-helyettessel a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekben, ezzel kapcsolatban további fejlemény októberben várható. Magyarország nyitott az új regionális együttműködésekre, ugyanakkor minden esetben pontosan látni kívánja azok célját, működését és azt, milyen hozzáadott értéket jelentenek Magyarországnak – emelték ki.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 18-án jelentette be a Kárpátok szélesebben vett régióját tömörítő Kárpáti Nyolcak létrejöttét, amelynek célja a logisztika fejlesztése, a határokon átnyúló gazdasági együttműködés, valamint a közösségek támogatása. A bejelentésben az is szerepelt, hogy Magyarország tagja a formációnak. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 21-én közölte: Magyarország nem tagja a csoportosulásnak.

Egy másik ügyben is vita alakult ki a héten: a Naftohaz ukrán gáz- és olajipari vállalat memorandumot írt alá a Mollal kőolajtermékek magyarországi tárolásáról.

Magyar Péter ugyancsak szeptember 21-én közölte: a Tisza-kormány alatt nem épül kőolajtározó az ukrán–magyar határ közelében.

A Külügyminisztérium a közleményben kifejtette: az ENSZ-közgyűlés magas szintű hete különleges lehetőséget teremt arra, hogy a magyar delegáció néhány nap alatt a világ több, elsősorban EU-n kívüli partnerével személyesen egyeztessen. Az új magyar kormány első hónapjainak európai fókusza után Ázsiától Afrikán át Latin-Amerikáig építik és erősítik a kapcsolatokat – emelték ki.

Azt írták, a találkozók célja nemcsak a diplomáciai kapcsolattartás: felmérik, mi működik jól a kétoldalú együttműködésekben, hol van szükség új lendületre, milyen piacok nyílhatnak meg a magyar vállalatok előtt, és honnan tudnak új beruházásokat, technológiát, tudást Magyarországra hozni.

Közölték: konkrét lehetőségek már most kirajzolódnak, Brazíliával a diplomáciai kapcsolatok jövő évi 100. évfordulójára készülnek, és kölcsönös, magas szintű látogatásokat terveznek. Ez azért is fontos, mert Latin-Amerikában Brazíliában található a legnagyobb magyar diaszpóra – mutattak rá.

Kitértek arra: Délkelet-Ázsiában Magyarország az ASEAN-nal kialakítandó együttműködés következő lépésein dolgozik. Az Egyesült Arab Emírségekkel, Angolával és más partnerekkel új gazdasági lehetőségeket azonosítanak, miközben a már jelen lévő magyar vállalatok további kapcsolatépítéshez is alapot teremtenek.

Azt is írták: Afrika a gazdasági együttműködés mellett Magyarország biztonsága szempontjából is fontos. Az észak-afrikai országok tapasztalatai segíthetnek jobban megérteni és kezelni az illegális migráció és az embercsempészet útvonalait, még mielőtt ezek a kihívások elérnék Európát – írták.

Közölték: az Egyesült Államokkal szintén intenzív az egyeztetés, a transzatlanti együttműködés mellett az energiadiverzifikáció és a magyar energiabiztonság is napirenden van. Magyarországnak időre és új technikai lehetőségekre van szüksége, hogy tovább szélesítse energiaforrásait és útvonalait – fűzték hozzá.

Megjegyezték:

az orosz fosszilis energiahordozók használóira kiszabott amerikai szankció alóli magyar mentesség egy évre szól, ezt amerikai oldalról kell meghosszabbítani, és jelenleg is ennek sikerességéért dolgoznak.

Azt is írták, a kétoldalú kapcsolatoknak van egy kevésbé látható, de hosszú távon annál fontosabb hálózata is: az egykori diákoké. Magyar hallgatók tanulnak a partnerországokban, miközben több külföldi diák szerez diplomát Magyarországon. Ők hazatérve vagy egy másik országban a gazdaságban, a tudományban, a közigazgatásban és más területeken építenek karriert.

Közölték: az ENSZ-hét kétoldalú tárgyalásain ezért azt is vizsgálták, hogyan térképezhetik fel jobban ezeket a közösségeket, tarthatnak velük kapcsolatot és építhetnek a Magyarországhoz kötődő szakemberek hálózatára a jövő gazdasági, tudományos és diplomáciai együttműködéseiben.

Összegzésük szerint

a héten több mint 25 kétoldalú találkozóra került sor,

és az is fontos, hogy a személyes és informális kapcsolatok olyan diplomáciai tőkét teremtenek, amelyre Magyarország gazdasági, biztonsági vagy politikai válsághelyzetekben is építhet.

A munka folytatódik: szerepelnek a programban további kétoldalú egyeztetések, tárgyalás az ENSZ-főtitkárral és találkozó a magyar diaszpóra tagjaival – tették hozzá.

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Kezdőlap    Belföld    Külügyminisztérium: tisztáztuk Ukrajnával a félreértéseket

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