Óvatosabban kell haladniuk hétvégén az autósoknak az Árpád hídon

Szombaton 6:30 és 13:30 között az Árpád híd déli, Budáról Pestre, szeptember 27-én, vasárnap a híd északi, Pestről Budára vezető oldalát mossa környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója.

A Budapesti Közművek kéri az érintett időszakban a hídon közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó, közfeladatot ellátó munkatársaikra. A BKM ezúton is kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztán tartását, vigyázzanak környezetükre.

A hídmosási munkák részei az éves, előre tervezett köztisztasági feladatoknak, amelyek során a Budapesti Közművek évi két alkalommal, tavasszal és ősszel megtisztítja Budapest kiemelt forgalmú hidjait és a Váralagutat is.

A fotó illusztráció, korábbi munkavégzésnél készült.