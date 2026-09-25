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Robert Fico szlovák miniszterelnök érkezik a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartandó találkozójára a moszkvai Kremlben 2025. május 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov

Merénylettel fenyegették meg Robert Ficót és a szlovák főügyészt

Infostart / MTI

Robert Fico szlovák miniszterelnök és Maros Zilinka szlovák főügyész egyaránt őket és családjukat fenyegető üzenetet kaptak pénteken reggel – közölte a szlovák kormányhivatal és a főügyészség.

A Maros Zilinkának címzett üzenetben egy ismeretlen személy pokolgépes támadással fenyegette meg a főügyészt és a feleségét. Az ügyben már nyomozást indított a rendőrség.

„A kormányhivatal a főügyészséghez hasonlóan ma a reggeli órákban Robert Fico kormányfőnek és családjának címzett fenyegető üzenetet kapott. Annak tartalmával az illetékes szervek foglalkoznak” – idézte a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a szlovák kormányhivatal közleményét, amelyben az ügy további részleteit nem kívánták kommentálni.

Az eset kapcsán megszólalt Peter Pellegrini szlovák államfő is, aki a közösségi médiában nyilvánosságra hozott bejegyzésében az alkotmányos intézmények tiszteletben tartására szólított fel, valamint azt írta, hogy bármiféle fizikai erőszakkal történő fenyegetés elfogadhatatlan, és azt élesen el kell ítélni.

A fenyegetésekre azután került sor, hogy Robert Fico csütörtökön „az ellenzék politikai bábjának” nevezve élesen bírálta a főügyészt, miután a főügyészség ezen a héten lezárt vizsgálatának eredményeképpen helyesnek és törvényesnek minősítette a pozsonyi kerületi bíróságnak azt a korábbi döntését, amellyel lezártnak minősített három olyan büntetőeljárást, amelyet az előző kormányzat ellen indítottak az Ukrajnának ajándékozott szlovák hadifelszerelések ügyében.

Szlovákia 2023 márciusában, Eduard Heger ügyvezető kormánya idején átadta Ukrajnának a teljes vadászrepülőgép-állományát: 13 MiG 29-est, illetve egy Kub légvédelmi rendszert. A döntést és a tárca akkori vezetőjét, Jaroslav Nadot is annak idején számos bírálat érte részben az akkori ellenzéki pártok részéről, amelyek azt állították: a Heger-kabinetnek ügyvezető kormányként nem volt hatásköre ilyen fajsúlyos kérdésben döntést hozni, és azzal veszélybe sodorta Szlovákia védelmi képességeit.

Robert Fico ellen 2024-ben követtek el merényletet, egy férfi több lövéssel is eltalálta egy rendezvényen a kormányfőt.

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