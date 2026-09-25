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Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 15-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Üzent a magyar nőknek Forsthoffer Ágnes

Infostart / MTI

A nők politikai részvételének fontosságáról beszélt az Országgyűlés elnöke egy balatonfüredi konferencián pénteken.

Szükség van arra, hogy több nő vegyen részt a politikában. Nem hiányozhat az a látásmód, tudás, tapasztalat egy kormányülésen vagy egy megbeszélésen, amelyet ők képviselnek, ahhoz, hogy jobb legyen a világ – mondta Forsthoffer Ágnes az EmpowerHER Balaton című, Balaton-felvidéki női üzleti konferencián.

Forsthoffer Ágnes, aki a térség kormánypárti országgyűlési képviselője, kifejtette:

a nők aránya 16 százalék volt korábban a parlamentben, amit most jó tíz százalékkal sikerült emelni.

A nők se többek, se kevesebbek a férfiaknál, de máshogy látják a világot, mások a megéléseik, és ezeket meg kell hallgatni. Ezáltal olyan szabályok, döntések születhetnek, amelyek inkább figyelembe veszik a társadalom egészének igényét – tette hozzá.

Forsthoffer Ágnes négy évvel korábban is meghívottja volt egy ilyen rendezvénynek, akkor mint sikeres vállalkozó, aki ügyesen egyensúlyoz a szakmai és a magánéleti szerepei között - idézte fel a konferencia egyik házigazdája.

A politikus kérdésekre válaszolva elmondta, nem szerepelt a tervei között, hogy szakmát vált, belesodródott a politikussá válásba, amikor úgy érezte, tennie kell valamit egy igazságosabb, emberségesebb országért. „Vállalkozóként, édesanyaként, vagy éppen betegként a kórházban sok mindent tapasztaltam, ami mind hozzájárult ahhoz, hogy azt gondoltam, ki kell állni a változásért” – fogalmazott.

A vállalkozói múltjából a legnagyobb hasznát a valósággal való kapcsolatának, az emberi kapcsolatainak, a kompromisszum- és tárgyalókészségének veszi – sorolta. „Nem megtántoríthatatlan elvek szerint megyek előre, hanem meghallgatom a különböző véleményeket, és átgondolom, szintetizálom ezeket” – beszélt a munkastílusáról. Hozzátette, vállalkozói attitűddel fordul a mostani feladataihoz is.

Szólt azokról a kihívásokról is amikkel országgyűlési elnökként szembe kell néznie. Arról beszélt, szeretné elérni, hogy a parlamentnek meglegyen a méltósága. „Mi ott ülünk a nemzet szívében, megkaptuk a legnagyobb bizalmat, amit lehet kapni, a választók bizalmát, ehhez méltóan kell viselkedni és egymáshoz fordulni” – beszélt a törekvéseiről.

Mint kifejtette, ennek szellemében nyitott más vélemények felé is, konstruktívan fordul minden frakció felé, amire egyre inkább fogadókészséget tapasztal.

„Az ülésterem az már egy kicsit másik aréna”

– fogalmazott. Megjegyezte, ott mindig sok az érzelem, de van némi pozitív elmozdulás. Beszélt arról is, hogy mindig új problémákat kell megoldani. Eddig a videózás volt, most az újságolvasás van terítésen, és nagyon rugalmatlan ennek a szabályozása –- utalt a feladataival járó nehézségekre.

A Balaton térségéről szólva úgy vélte, a turizmusban szemléletváltás kell, nem biztos, hogy az jelenti a fejlődést, ha épül valami. A legfontosabbnak azt nevezte, hogy végre egyszer az itt élők szempontjai érvényesüljenek, hiszen egy turisztikai térség így lehet sikeres. Mint mondta, a helyi érdekek közé tartozik az is, hogy megőrizzék a táj értékeit, figyelembe vegyék a terhelhetőségét mind a településeknek, mind a természetnek. Utalt azokra a településekre, térségekre, ahol már annyira elbillent az egyensúly, hogy a lakosság fellázadt a turizmus ellen.

Forsthoffer Ágnes

a politikai szerepvállaláson, vagy vállalkozásokon gondolkozó nőknek azt üzente; ne gondolkodjanak, vágjanak bele, mert sose jön el a tökéletes pillanat, mindig lesznek akadályok. Szerinte a legfontosabb, hogy amit akarnak, szívvel-lélekkel csinálják, és higgyenek magukban

– tette hozzá.

„Talán tudunk egy olyan közhangulatot, olyan kiszámítható jogi és gazdasági környezetet, stabilitást teremteni, amiben könnyebben el tudják hinni magukról a hölgyek, hogy érdemes belevágni a terveik, álmaik megvalósításába” – mondta az Országgyűlés elnöke. Felidézte, a „rendeleti kormányzás” idején vállalkozóként nem érezte azt, hogy szabad tovább fejleszteni, mert sok volt a bizonytalanság.

A Változtatni ér! elnevezésű konferencián arra a kérdésre is válaszolnia kellett Forsthoffer Ágnesnek, mi az amin változtatna, ha tudná, hogy biztosan eredménye lesz. A politikus azt mondta, mozgalmat kellene indítani azért, hogy a női politikusokat, közszereplőket is a teljesítményük és ne a külsejük, ruházatuk alapján ítéljék, kommentelgessék az emberek.

Érzékelem minden áldott nap, minden egyes poszt alatt, minden egyes megjelenés után, hogy folyamatosan másik mércével mérnek minket, és olykor egészen elképesztően támadó a hangnem – fogalmazott. Szelíden reagáljunk, de ne hagyjuk szó nélkül az ilyen viselkedést – tette hozzá.

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