Hétfőtől új vezető áll az Államkincstár élén – fotó

A miniszter azt írta: a kincstár új elnöke több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, emellett a biztosítási és a nyugdíjpénztári szektorban, a hitelezés és pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és tanácsadás területén is dolgozott. Slánicz Béla magyar és nemzetközi nagyvállalatokat is vezetve szerzett tapasztalatokat a szervezeti és digitális transzformációk megvalósításában – tette hozzá.

Kármán András szerint az új vezető munkáját stratégiai szemlélet, üzleti fókusz, valamint a folyamatok és a szervezeti működés hatékonyságának állandó fejlesztése jellemzi. Megjegyezte, Slánicz Bélától azt várja, hogy „egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár” fejlesztésén dolgozzon.