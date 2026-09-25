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Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánicz Béla 2026. szeptember 28-tól tölti be a tisztséget.
Nyitókép: Facebook/Kárnán András

Hétfőtől új vezető áll az Államkincstár élén – fotó

Infostart / MTI

Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár (MÁK) élére Kármán András pénzügyminiszter, Slánicz Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget – jelentette be a pénzügyminiszter a Facebook-oldalán pénteken.

A miniszter azt írta: a kincstár új elnöke több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, emellett a biztosítási és a nyugdíjpénztári szektorban, a hitelezés és pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és tanácsadás területén is dolgozott. Slánicz Béla magyar és nemzetközi nagyvállalatokat is vezetve szerzett tapasztalatokat a szervezeti és digitális transzformációk megvalósításában – tette hozzá.

Kármán András szerint az új vezető munkáját stratégiai szemlélet, üzleti fókusz, valamint a folyamatok és a szervezeti működés hatékonyságának állandó fejlesztése jellemzi. Megjegyezte, Slánicz Bélától azt várja, hogy „egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár” fejlesztésén dolgozzon.

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Kezdőlap    Belföld    Hétfőtől új vezető áll az Államkincstár élén – fotó

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