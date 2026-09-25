Német hadügyminiszter: Berlin és Budapest újra szorosabban együtt fog működni

Berlin és Budapest újra szorosabban együtt fog működni, és ez kiváló hír országaink, a NATO tagállamai és az egész szövetség számára – hangsúlyozta Boris Pistorius, jelezve, a tárgyalás során számos olyan területet azonosítottak, ahol erősíthető az együttműködés, legyen szó logisztikáról, képzésről vagy a közös gyakorlatokról.

Példaként említette, hogy megbízható partnerként kívánnak részt venni olyan fegyverrendszerekkel kapcsolatos tudások átadásában, mint a Panzerhaubitze 2000 vagy a Leopard-család.

A német tárcavezető hangsúlyozta: az elmúlt években is megbízható és jó volt a két ország között a katonai szakmai együttműködés, erre építik majd a kapcsolatok fejlesztését a jövőben.

Boris Pistorius a meglévő lehetőségek kiaknázását nevezte a legfontosabb feladatnak, majd arról beszélt, hogy

a fejlesztéseket szükségessé teszi az Oroszország felől érkező fenyegetés, amely napról napra erősödik és komolyabbá válik,

legyen szó az Ukrajna polgári lakossága vagy az észak-atlanti szövetségi rendszer tagállamai elleni akciókról.

Hangsúlyozta: az orosz elnök semmilyen szándékot nem mutat annak a háborúnak a befejezésére, amellyel nemcsak egy szuverén állam, hanem az évtizedek alatt kiépített békerendszer ellen intézett támadást.

Boris Pistorius kiemelte: ezekre a kihívásokra anélkül ad a szövetség választ, hogy eszkalálná a helyzetet, majd azt hangsúlyozta, a NATO-tagállamoknak a forrásaik, képességeik és határozottságuk is megvan ehhez.

Az áprilisi magyar választás eredményére utalva a német kormánytag hangsúlyozta: Magyarország nagyon sokakba önt bátorságot azok közül, akik autoriter vagy ahhoz hasonló rendszerekben élnek, megmutatva, hogy ilyen körülmények között is lehetséges a demokrácia és a demokratikus erők győzelme.

„Szeretnék szívből köszönetet mondani, hogy visszatértetek”

– fogalmazott Boris Pistorius.

Amikor a NATO-tagállamokat Oroszország felől érő hibrid támadásokról kérdezték, a német védelmi miniszter úgy nyilatkozott, sokasodnak ezek az akciók, Putyin tesztel és provokál, próbálja kipuhatolni, mennyire határozott és egységes a válasz.

Hangsúlyozta: a szövetség nem hagyott kétséget afelől, hogy képes és kész megvédeni magát.

Németország a NATO-val együttműködve támogatja Ukrajnát – jelentette ki egy másik kérdésre válaszolva Boris Pistorius, jelezve, hogy ez a segítség főleg a légvédelemre és a közelítő télre való felkészülésre összpontosul.

Utóbbi kapcsán arról beszélt: Ukrajnában korábbi teleken sok idős fagyott meg az orosz támadások miatt fűtetlen otthonában. Ez nem háború, hanem terror a civilek ellen – jelentette ki Boris Pistorius.

Ruszin-Szendi Romulusz: helyreállt a jó viszony

Magyarország védelme az erős magyar honvédségen, valamint az észak-atlanti és európai együttműködésen alapul – jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz, Magyarország honvédelmi minisztere a Boris Pistorius német védelmi miniszterrel közös sajtótájékoztatóján Budapesten pénteken.

Ruszin-Szendi Romulusz úgy fogalmazott, Boris Pistorius jelenléte azt mutatja, hogy Németország is elfogadja Magyarországot mint Európa részét. Felidézte, hogy az elmúlt időszakban „egyértelmű volt az elutasítás”, utoljára 2020-ban járt német védelmi miniszter Magyarországon. Mostanra azonban a magyar–német kapcsolatok nemcsak a védelmi vonalon, hanem az erkölcsi értékek alapján is helyreálltak – mondta.

Ruszin-Szendi Romulusz kijelentette: a magyar haderő fejlesztését a német eszközök szolgálták, a helikopter-, harckocsi- vagy lövegbeszerzések mind a német ipar dicsőségét mutatják. Példaként említette, hogy „a NATO-nak felajánlott nehézdandár-képességünk német segítség nélkül nem indulhatott volna el”.