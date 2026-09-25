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Nyitókép: Pixabay

Magyar Péter szombaton folytatja az országjárást – a nap hírei

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Felül kell vizsgálni a hároméves bérmegállapodást a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma szerint, a kormány kiemelt szándéka a kis- és közepes cégek, valamint a családi gazdaságok erősítése, Irán 7 napos tervet mutatott be az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros újranyitásáról – a nap hírei.

Felül kell vizsgálni a hároméves bérmegállapodást a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma szerint. A szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán a testület ülése után azt közölte: a fórum ezt azzal indokolja, hogy megváltoztak a makrogazdasági körülmények és az eddigi számok.

A kormány kiemelt szándékának nevezte a miniszterelnök a kis- és közepes cégek, valamint a családi gazdaságok erősítését. Magyar Péter a Vas megyei Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyára új egységeinek átadóján arra hívta fel a figyelmet, hogy a cég 1.500 magyar beszállítóval dolgozik és a büki gyár alapanyagainak több mint a fele magyar forrásokból származik.

Elemzők szerint a munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott tízéves csúcsához. A szakértők szerint egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel és az aszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkaerő kellett a betakarításhoz.

Heteken belül megállapodásra számít a kormánnyal Budapest pénzügyi problémáinak rendezéséről a főpolgármester. Karácsony Gergely erről a Fővárosi Közgyűlés ülésén beszélt. A főpolgármester elmondta: a tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, jelenleg helyettes államtitkári, illetve szakértői szinten zajlanak.

Megválasztották a képviselők az új Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának a fővárosi önkormányzat által delegált 3 tagját: Baranyi Krisztinát, a IX. kerület polgármesterét, Bovier Györgyöt, a Tisza, valamint Gál Józsefet, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjét. A testület nem támogatta a másik 2 jelölt, a DK-s Szaniszló Sándor és Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője taggá választását.

Nem fizeti meg az államkincstárnak a szolidaritási hozzájárulás októberben esedékes, több mint 6 milliárdos összegét Budaörs önkormányzata – jelentette ki a település polgármestere. Wittinghoff Tamás a Magyar Államkincstár elnökének címzett nyílt levelében arra hivatkozik, hogy az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi szabályozást.

Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer fejlesztésének problémáival kapcsolatban – közölte a tárcavezető a Facebook-oldalán. Tanács Zoltán a videóban azt mondta, a projekt célja az volt, hogy az ingatlanügyek ne csak a földhivatalban személyesen, hanem otthonról, elektronikus úton is elintézhetőek legyenek, de „valószínűleg ezt is ellopták”.

Elrendelte a Bayer Construct Zrt. csődeljárását a Fővárosi Törvényszék, az eljárás ma, a végzés Cégközlönyben történő közzétételével kezdődik. A cég 6 hónapos fizetési moratóriumot kap, a munkabérekre azonban ez nem vonatkozik.

Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira – közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. A főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban, határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást.

Új elnököt nevezett ki Slánicz Béla személyében a Magyar Államkincstár élére a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott: az új vezetőtől azt várja, hogy modernizálja, tegye rugalmasabbá, gyorsabbá a kifizetéseket.

Szeptember végén közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról. A jelenlegi vezető egyetemi tanárként folytatja munkáját az SZFE-n.

Szolnokon 16 órától folytatja országjárását szombaton a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook-oldalán közölte. A kormányfő, a Tisza párt elnöke 15 városban, végül Budapesten tart fórumot.

Az eddigi közös fejlesztések mellett az űripari és logisztikát érintő területeken is kész együttműködni Németország és Magyarország. Erről a honvédelmi miniszter beszélt a német hivatali kollégájával tartott budapesti találkozó után. Ruszin-Szendi Romulusz kiemelte: szeretnének több magyar vállalatot bevonni a védelmi ipari ellátási láncba.

Világszerte mintegy 2 millió 860 ezer járművet hív vissza a Volkswagen kormánymű-problémák miatt. A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptembere és 2024. júliusa között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017. és 2024 között készült Q3 modellje.

Finn és svéd vadászgépek közösen fogtak el orosz katonai repülőket a Finn-öböl fölött. A közös finn-svéd művelet része annak a közelmúltban megerősített együttműködésnek, amelyről a NATO két legújabb tagja augusztus végén állapodott meg.

Irán 7 napos tervet mutatott be az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros újranyitásáról – közölte az iráni külügyminiszter New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés idején. Abbász Aragcsi szerint Teherán közvetítőkön keresztül jelezte Washingtonnak: ha bizonyos feltételek teljesülnek, a hetedik nap végén újranyitja a stratégiai fontosságú szorost, és ismét tárgyalóasztalhoz ül az amerikai féllel.

Az Egységes Oroszország kormánypárt 349 mandátumot szerzett a 450 fős alsóházban – jelentette be az orosz Központi Választási Bizottság elnöke. A választáson tíz párt szerepelt, miután a legfelsőbb bíróság törölte a parlamenten kívüli, a háborút ellenző liberális Jabloko párt szövetségi listáját.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter szombaton folytatja az országjárást – a nap hírei

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