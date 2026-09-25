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Az önkormányzati ügyekért felelős tárca miniszter-várományosaként bemutatott Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere az MSZP-Párbeszéd árnyékkormánya tagjainak bemutatóján a fővárosi Loffice Cloud rendezvényterében 2018. március 11-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Az egyik leggazdagabb magyar város többé nem hajlandó szolidaritási adót fizetni

Infostart / MTI

Nem folytatják az alaptörvény-ellenes gyakorlatot, ezért nem fizeti meg az államkincstárnak a szolidaritási hozzájárulás októberben esedékes összegét Budaörs önkormányzata – írta Wittinghoff Tamás, a település polgármestere a Magyar Államkincstár elnökének címzett nyílt levelében.

Wittinghoff Tamás arra hivatkozik a dokumentumban, hogy az Alkotmánybíróság (AB) a budaörsi önkormányzat alkotmányjogi panaszát elbírálta, és kérelmének megfelelően alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi szabályozást.

Az AB azt is kimondta, hogy a 2025-ben Budaörsöt terhelő 6,1 milliárd forint összegű szolidaritási hozzájárulás kivetése is alaptörvény-ellenes, ezért az arról szóló jogszabályt is megsemmisítette. Miközben a város az összeget már befizette – tette hozzá.

A polgármester emlékeztetett arra, hogy tavalyhoz hasonlóan idén is alaptörvény-ellenes módon hajtott be Budaörstöl a magyar állam több mint 4 milliárd forintot. Október 15-én még több mint egymilliárd forintot kellene befizetniük.

Az önkormányzat nem kívánja tovább folytatni ezt az alaptörvény-ellenes gyakorlatot, ezért októberben már nem fogja befizetni a miniszteri rendelettel kiszabott esedékes összeget

– írta a polgármester.

Wittinghoff Tamás végül „nyomatékosan” kérte az államkincstár elnökét, hogy a kialakult helyzet megoldásáig ne alkalmazzon alaptörvénysértő intézkedés, például inkasszót.

Budaörs a felmérések szerint általában a leggazdagabb magyar települések között szerepel, tavaly az 5000 főnél nagyobb települések körében országosan a 2. leggazdagabb volt a lakók vásárlóereje alapján.

Az AB szeptember 22-ei ülésén alaptörvény-ellenesnek minősítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályait, mivel azok sértik az alaptörvény tisztességes hatósági eljáráshoz való jogra és azzal összefüggésben egyéb eljárási garanciákra vonatkozó rendelkezéseit.

Az AB közölte, hogy december 31-i hatállyal megsemmisítette a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény vonatkozó részét, továbbá alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a települési önkormányzatok által 2025-ben teljesítendő önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összegéről szóló minisztériumi rendeletnek az indítványozó budaörsi önkormányzatot érintő sorát.

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Kezdőlap    Belföld    Az egyik leggazdagabb magyar város többé nem hajlandó szolidaritási adót fizetni

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