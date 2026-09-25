Hatalmas robbanás történt ebben az európai fővárosban: járókelők sebesültek meg, öt embert keresnek – videó

A reggeli csúcsidőben történt a robbanás Athén központjában, a Plaka negyedben – írta a kathimerini.gr.

Az idős házaspár, akiknek a kilétét még nem sikerült megállapítani, az épület második emeletén lakott, az első emeleten pedig egy Airbnb apartman volt, amelyet három amerikai bérelt ki – számolt be róla az economx.hu.

A robbanás következtében egy lakóépület összeomlott. A hatóságok arra gyanakszanak, hogy gázrobbanás történt, mivel a szemtanúk erős szagról számoltak be.

A robbanás miatt két nőt mentettek ki egy szomszédos épületből, őket kórházba szállították őket. Egy másik személy – a jelentések szerint egy járókelő – könnyebben megsérült a robbanás repeszeitől, míg a közeli épületek és ott parkoló járművek megrongálódtak.