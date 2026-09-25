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Nyitókép: Getty Images/sarayut Thaneerat

Hatalmas meglepetés, ahogy a fiatalok a mesterséges intelligenciához viszonyulnak

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A fiatalok egy része azért fordul el az AI-tól, mert az környezetszennyező, álhíreket kreál és veszélyt jelent a kreatív szakmákra.

„A fiatalok egyre szkeptikusabbak a mesterséges intelligenciát övező felhajtással szemben” – írta meg a Wired magazin évente megjelenő, gyerekeknek szánt kiadásának idei száma. Az először júliusban, online publikált, majd nyomtatásban szeptemberben megjelent cikk kutatásokra, valamint iskolások, tanárok és szülők válaszaira alapozva fest meglehetősen sötét képet a technológia megítéléséről – számolt be róla a hvg.hu.

Bár sokan továbbra is az AI segítségével írják meg az iskolai beadandóikat, az YPulse nevű ifjúságkutató cég szerint a megkérdezett 13–17 éves fiatalok 37 százaléka kínosnak érzi a mesterséges intelligenciával készült tartalmakat, több mint felük pedig aggódik a félrevezető információk és az AI által manipulált, embereket ábrázoló képek, videók és hangfelvételek, azaz a deepfake-ek miatt.

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Elzárják a pénzcsapot az európai bankok a gázberuházások elől

A nemzetközi fejlesztési bankok drasztikusan visszavágták a fosszilis energiaprojektek finanszírozását: az Európai Beruházási Bank már 2019 óta nem hitelez új fosszilis beruházásokat, más intézmények pedig csak kivételes esetekben támogatnak gázprojekteket. Miközben a banki források elapadnak, Délkelet-Európa továbbra is erősen függ a földgáztól, és az orosz gáz 2027-re tervezett tilalma előtt sürgősen alternatív ellátási útvonalakat keres. A Világbank pénteken 175 millió eurós hitelt hagyott jóvá Szerbiának gázinfrastruktúra-fejlesztésre, a régióban pedig épül a Vertikális Gázfolyosó, amely görög LNG-termináloktól juttatna gázt Bulgárián, Románián és Magyarországon át Ukrajnáig. A regionális szereplők szerint azonban a banki finanszírozás és az uniós klímapolitika közötti ellentmondás egyre nagyobb kihívást jelent az energiabiztonság szempontjából létfontosságú projektek megvalósításában.

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