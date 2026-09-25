Hatalmas meglepetés, ahogy a fiatalok a mesterséges intelligenciához viszonyulnak

„A fiatalok egyre szkeptikusabbak a mesterséges intelligenciát övező felhajtással szemben” – írta meg a Wired magazin évente megjelenő, gyerekeknek szánt kiadásának idei száma. Az először júliusban, online publikált, majd nyomtatásban szeptemberben megjelent cikk kutatásokra, valamint iskolások, tanárok és szülők válaszaira alapozva fest meglehetősen sötét képet a technológia megítéléséről – számolt be róla a hvg.hu.

Bár sokan továbbra is az AI segítségével írják meg az iskolai beadandóikat, az YPulse nevű ifjúságkutató cég szerint a megkérdezett 13–17 éves fiatalok 37 százaléka kínosnak érzi a mesterséges intelligenciával készült tartalmakat, több mint felük pedig aggódik a félrevezető információk és az AI által manipulált, embereket ábrázoló képek, videók és hangfelvételek, azaz a deepfake-ek miatt.