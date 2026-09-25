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Nyitókép: to_csa/Getty Images

Fradiváros: mire ment el 25 milliárd? Jön az utóellenőrzés

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága pénteken elrendelte az utóellenőrzés lefolytatását a Fradiváros projekthez kapcsolódó támogatási jogviszonyok tekintetében.

Az államtitkárság Facebook-oldalán olvasható rövid közelmény szerint a támogató a jogszabályi keretek között vizsgálja a támogatás jogszerű felhasználását.

Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár korábban emlékeztetett:

a Ferencvárosi Torna Club – tehát nem a futballklubot működtető Zrt. – 2016-ban és 2017-ben két részletben 25 milliárd forint állami támogatást kapott építési beruházásra, amelyet az egykori Építők-sporttelepen kellett volna megvalósítani. Tíz év alatt abból szinte semmi nem valósult meg,

ráadásul 2022 decemberében egy kormányhatározat lehetővé tette, hogy a korábban megítélt 25 milliárd forint egy részét az FTC működési célú kiadásokra is felhasználhassa.

Később Kubatov Gábor, az egyesület elnöke jelezte, hogy „a 155 milliárd forintra tervezett Fradiváros beruházás a 2017-ben tervezett formában objektív, elháríthatatlan külső okok miatt nem valósulhatott meg”. Elmondása szerint ennek okairól többször egyeztettek a támogatóval, vagyis az Orbán-kormánnyal, ennek eredményeként kormányhatározat-módosítások, majd azokat követően az államháztartási és állami sporttámogatási jogszabályokkal összhangban módosított támogatói okirat és szerződések léptek hatályba.

„A kapott támogatást pontosan arra a célra és úgy használtuk fel, amit és ahogy a kormányhatározatok meghatároztak, és a teljes összeggel elszámoltunk. Mindezek ellenére augusztus 28-án a Belügyminisztériumtól két levélben is értesítést kaptunk az elszámolásaink teljes elutasításáról. Ezt nem tudjuk és nem is fogjuk elfogadni” – olvasható az FTC honlapján.

A klub nyilvánosságra hozta a Belügyminisztériumtól kapott két értesítőt, egy 10 milliárd és egy majdnem 15 milliárd forintról szóló visszafizetési kérelemről, melyet harminc napon belül kell teljesíteni.

Az indoklásban az olvasható, hogy az összegek „nem a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően” kerültek felhasználásra, például működési költségre fordították, de szerepel egy olyan 11,2 milliárdos tétel is, amelyet a korábban megjelent hírek szerint a felnőtt csapat keretének megerősítésére használtak játékosvásárlás formájában.

Az FTC az általa elküldött utóellenőrzési kérelmeiben kiemelte, hogy a 2017 decemberében megszületett támogatói okiratot ötször módosították, például 2022 decemberében a kormányhatározat „Fradiváros I. ütem és működési célú kiadások” feladatra módosította az eredeti kormányhatározatot.

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Kezdőlap    Sport    Fradiváros: mire ment el 25 milliárd? Jön az utóellenőrzés

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