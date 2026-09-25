„A kormány nem illetékes”, „mélypont”, „biztosan személyesen én felelek” – reakciók a zuhanó demográfiai adatokra

Mint az Infostart is közölte, augusztusban 5922 gyermek született, 7,4 százalékkal, 475-tel kevesebb, mint 2025 augusztusában. Ebben a hónapban 9452 ember vesztette életét, 0,9 százalékkal, 87-tel több az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a tavaly augusztusi 2968-cal szemben 3530 fő volt. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, 12 százalékkal, 739-cel kevesebb, mint egy évvel korábban.

A népességfogyás évtizedek óta tart, és állandó politikai vitatéma is. A Mi Hazánk képviselője, Novák Előd például 2024 novemberében arról beszélt az Országgyűlésben, hogy soha annyira kevés gyermek nem született Magyarországon, mint 2023-ban.

„A termékenységi ráta a 2021-es 1,59-ről 1,36-ra csökkent, azaz többet zuhantunk az elmúlt 3 év alatt, mint amennyivel most meghaladjuk a 2011-es mélypontot” – mutatott rá a népességfogyás egyik legfontosabb mutatójára.

A volt és a jelenlegi kormányfő

Az Orbán-kormányok sokféle kedvezménnyel próbálták elérni a demográfiai fordulatot, de eredménytelenül. Orbán Viktor idén januárban még miniszterelnökként beszélt erről az InfoRádió kérdésére.

„Beleütközünk egy biológiai korlátba, és itt egy újabb, kézzel fogható bizonyíték, hogy miért baj, hogy a kormány nem mindenható, mert például biológia törvényét nem tudjuk legyőzni. Tehát az a kérdés, hogy hány szülőképes hölgy van Magyarországon, a szülőképes hölgyek száma pedig folyamatosan csökken, és ezért egyre kevesebb hölgynek kellene több gyermeket szülni ahhoz, hogy a demográfiai trendeket meg tudjuk fordítani. Ez az igazi kihívás, szerintem ehhez a pénz önmagában kevés, de azt is be kell látnom, hogy a kormány szabályokat tud alkotni, pénzügyi forrásokat tud adni, ami ezen túl van, ott a kormány nem illetékes” – szögezte le.

A jelenlegi miniszterelnök is reagált a népességfogyásról szóló KSH-adatokra. Magyar Péter azt írta a Facebook-oldalán, hogy „idén augusztusban jelentősen kevesebb gyermek született Magyarországon, mint tavaly. Gondolom, a Fidesz hamarosan kiáll, és megmagyarázza, hogy ezért nem ők a felelősek, hanem a négy hónapos Tisza-kormány, sőt, személy szerint én”.

A cikk Herczeg Zsolt összeállítása alapján készült.