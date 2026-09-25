Kétféle új állampapír jön, itt vannak a kamatok és feltételek

Új Fix Magyar Állampapírt és Magyar Állampapír Pluszt bocsát ki az Államadósság Kezelő Központ – derül ki az ÁKK friss közléseiből, amelyeket a Portfolio összegez.

Az október 2-i értéknaptól új, 2029/Q2 sorozatszámú FixMÁP értékesítése kezdődik – közölte az ÁKK.

Az új FixMÁP lényeges paraméterei nem változnak a korábban megszokottakhoz képest:

futamideje 3 év (2029. október 25-én jár majd le);

negyedévente fizeti ki a fix kamatának időarányos részét;

az éves kamat mértéke 5,50 százalék;

az elérhető maximális évesített hozam mértéke (EHM) 5,62 százalék.

Az első kamatperiódus 2027. január 25-ig tart, erre az időszakra a kifizetendő időarányos kamat mértéke 1,72 százalék. Minden év január 25-én, április 25-én, július 25-én, október 25-én fizet kamatot a papír, a névérték arányában (az első kamatperiódust leszámítva) 1,38 százalékot.

Az elsődleges piacon természetes személyek vásárolhatnak Fix Magyar Állampapírt. Az állampapírra értékesítési korlát is vonatkozik: egy forgalmazó egy adott befektető részére a forgalomba hozatali időszak alatt összesen maximum 250 millió forint együttes névértékű FixMÁP-ot értékesíthet.

Ezzel egyidejűleg új Magyar Állampapír Plusz értékesítése is kezdődik,

a 2031/M6 sorozatszámú lakossági állampapír lényeges paraméterei ugyancsak változatlanok lesznek az eddig megszokottakhoz képest:

futamideje 5 év (2031. november 27-én jár majd le);

évente egy alkalommal, lépcsőzetesen emelkedő kamatot fizet;

az éves kamat mértéke 5,00 százalék és 6,00 százalék között, 0,25 százalékpontos lépésközzel emelkedik;

az elérhető maximális évesített hozam mértéke (EHM) 5,47 százalék.

Az első kamatperiódus 2027. november 27-ig tart, erre az időszakra a kifizetendő időarányos kamat mértéke 5,77 százalék, ezt követően minden év november 27-én fizet kamatot a papír. Egy forgalmazó egy adott befektető részére a forgalomba hozatali időszak alatt összesen maximum 50 millió forint együttes névértékű kötvényt értékesíthet.