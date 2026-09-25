Felülvizsgálják a hároméves bérmegállapodást – közölte a kormány

Kátai-Németh Vilmos ismertette, hogy Kármán András pénzügyminiszter részvételével ülésezett pénteken grémium. A pénzügyminiszter részletes tájékoztatást adott a hazai versenyképesség előtt álló kihívásokról a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek képviselőinek, a minimálbérrel összefüggő tárgyalások szakmai megalapozása érdekében – tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy a kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve kívánja alakítani.

„Egyetértettünk abban, hogy a korábban megkötött (hároméves) bérmegállapodást a makrogazdasági körülmények és tényadatok változására tekintettel felül kell vizsgálni” – írta a tárcavezető.