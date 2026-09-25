Budapesti gyerekek kerültek kórházba a menzaebéd miatt hét iskolából, óvodából

A hvg.hu összefoglalója szerint a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet osztályvezetője közölte, mindannyiuknál ételmérgezés gyanúja merült fel. A kórház mellett a fővárosi kormányhivatal is vizsgálatot indított az ügyben, tájékoztatásuk szerint összesen hét nevelési-oktatási intézmény érintett. Csepelen például 26, a hatodik kerületben 34 óvodás érintettről tud a kerületi polgármester – közölte az RTL Híradó.

A csepeli önkormányzattól viszont azt közölték, nem hiszik, hogy az étkeztetéssel függ össze a probléma. Az érintett közétkeztető cég azt állította, hogy a csepeli főzőkonyhájukon két hatóság nyolc szakembere vizsgálódott, és egyértelműen kijelentették, hogy ennek az ügynek nincs köze ételeredetű megbetegedéshez. Megjegyezték, több olyan kerületben is történt hasonló megbetegedés, amelyeket nem a cégük lát el.

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