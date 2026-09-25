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Hsz Csin-ping kínai elnök (b3) és a felesége, Peng Li-jüan (b) Donald Trump amerikai elnök (j3) és a felesége, Melania Trump (j) társaságában távozik a washingtoni Nemzeti Levéltárból 2026. szeptember 25-én.
Nyitókép: MTI/Jim Lo Scalzo

Kína és Amerika is sikeresnek minősítette a Donald Trump–Hszi Csin-ping csúcsot

Infostart / MTI

Komoly előrelépést jelentett az Egyesült Államok és Kína kapcsolatában Hszi Csin-ping kínai államfő most befejeződött washingtoni látogatása – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök pénteken, a látogatást lezáró rendezvény után.

A két elnök a háromnapos csúcstalálkozó befejezéseként együtt teázott a Fehér Házban, majd ellátogatott az amerikai Nemzeti Levéltárba.

„Amerika nagyon örül ennek a látogatásnak, és biztos vagyok benne, hogy Kína is” – tette hozzá Trump.

Hszi kiemelte, hogy a két ország között „a tiszteleten, méltányosságon és kölcsönösségen alapuló stratégiai stabilitásra” épülő, konstruktív kapcsolat alakult ki.

A kínai elnök hozzátette, hogy ebben az évben még két alkalommal találkozik Trumppal:

a kínai Sencsenben november közepén tartandó APEC-csúcsértekezleten és a decemberben Miamiban sorra kerülő G20-csúcstalálkozón.

Hszi háromnapos látogatása kevés konkrét eredményt hozott. Trump most ezek között említette meg az előrelépést a kétoldalú kereskedelmi mechanizmus keretében. Mindketten az együttműködés lehetséges területeként jelölték meg a mesterséges intelligenciát is.

A washingtoni Nemzeti Levéltárban Hszi megtekintette az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatát, az Alkotmányt és az állampolgárok alapvető jogait tartalmazó nyilatkozatot.

Trump újságíróknak elmondta, hogy Hszivel az iráni konfliktust is megvitatták. „Szerintem remekül fogunk haladni” – jegyezte meg ezzel kapcsolatban, de részletekbe nem bocsátkozott.

Peking korábban visszautasította az amerikai vádakat, hogy támogatná Irán vezetőit a Trump által februárban kirobbantott konfliktusban.

Hszi a találkozón Tajvannal kapcsolatban azt a reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok „körültekintően kezeli majd a tajvani kérdést”.

Bár az Egyesült Államoknak nincs hivatalos diplomáciai kapcsolata Tajpejjel, Washington a sziget legfontosabb nemzetközi támogatója.

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