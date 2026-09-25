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Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

„Mire várnak?” – Magyar Péter kihallgatásokról írt

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Újra megszólította a Legfőbb Ügyészséget Magyar Péter miniszterelnök.

„Csak nekem tűnt fel, hogy rögtön elhallgatott a Legfőbb Ügyészség, miután megemlítettem az aranykonvoj ügyet, az MNB-t és a rogáni maffiát? Vajon mi tartja vissza őket, hogy kihallgassák a valódi főszereplőket? Mire várnak?” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

Az ügy előzménye egy hosszú üzenetváltás a kormányfő és a Legfőbb Ügyészség között.

Hétfő délelőttre összehívták az Országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) mentelmi jogának felfüggesztéséről.

A Legfőbb Ügyészség múlt kedden kikérte Hankó Balázs (Fidesz) mentelmi jogát a 17 milliárdos NKA-ügyben, Soltész Miklós (KDNP) volt miniszter mentelmi jogát a 11 milliárdos Volánbusz-ügyben és több százmillió forint kenőpénz ügyében, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát is egy lopási ügyben – ami egy 2024-es esetről, egy mobiltelefon állítólagos elvételéről és Dunába dobásáról szól.

Magyar Péter erre úgy reagált: „ma mindannyian tanúi lehettünk a Polt-féle ügyészség azon utolsó szánalmas kísérletének, hogy elbagatellizálja a rendszerváltást, és megpróbálja összemosni az orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénzlenyúlásokat” és az ellene 2024-ben indított, és már „többször befuccsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet”.

Az ügyészség válasza szerint „alkotmányos feladatainak ellátása során az egyetlen mérce és zsinórmérték a törvényesség és a pártatlanság, a törvény előtti egyenlőség”.

Erre Magyar Péter úgy reagált: „Ezt valami humorista írta? Amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok. Nemsokára jön a napfelkelte és nem lehet majd sötétben mókolni”. Azt is hozzátette: „Aranykonvoj ügyben mizu? MNB alapítványok? Sikerült már kinyitni az aktákat? Gratulálok, hogy Volánbusz ügyben a 10 éves évfordulón már sikerült egyet lépni. Rogán végrehajtós mutyijában már visszatettétek az iratokba, amiket kihúzatott?”

Hétfőn egyébként az Országgyűlés a mentelmi jogokon kívül szavaz az államfő által legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánról is, de a tiszás többség közölte, hogy nem támogatják a jelöltet.

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Kezdőlap    Belföld    „Mire várnak?” – Magyar Péter kihallgatásokról írt

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