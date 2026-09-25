Lakóházában támadták meg: súlyosan megsérült az MTK kapusa

Az incidens során a 28 éves labdarúgó lábközépcsonttörést szenvedett, jelenleg otthonában gyógyul, legkorábban az őszi szezon végére, december közepén térhet vissza a pályára. A hírt a csakfoci.hu írta meg, miként azt is, hogy a rendőrség megkezdte a nyomozást.

A klub – a folyamatban lévő ügyre hivatkozva – érdemben nem kívánt nyilatkozni, csupán egy kétsoros közleményben tudatta, hogy a kapus „a labdarúgástól független incidensben, sértettként, komolyabb sérülést szenvedett.”

Az őszi szezon hátralévő részében a 30 éves Fadgyas Tamás helyettesítheti Demjént.