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Karácsony Gergely fõpolgármester (k), mellette Kiss Ambrus, a Fõpolgármesteri Hivatal fõigazgatója (b) és Számadó Tamás fõjegyzõ (j) a Fõvárosi Közgyûlés ülésén a Városháza dísztermében 2026. szeptember 25-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Karácsony Gergely bejelentést tett napirend előtt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Heteken belül várhatóan megállapodás születik a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről – jelentette be a főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésén.

Karácsony Gergely napirend előtti felszólalásában elmondta: a főváros jelenlegi pénzügyi helyzete a „jogtipró, (...) konfiskáló jellegű állami pénzelvonás miatt alakult ki alapvetően”, és az előző kormány okozta bajt a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia.

A tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, jelenleg helyettes államtitkári, illetve szakértői szinten zajlanak, és „eléggé előrehaladott” állapotban vannak – közölte a főpolgármester, aki úgy fogalmazott: joggal remélhetjük azt, hogy (...) heteken belül meg fogunk tudni állapodni a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről 2026-ot illetően.

Karácsony Gergely kiemelte, reményeik szerint olyan megállapodást tudnak kötni, amely azt is biztosítja, hogy a következő években ezek a pénzügyi problémák ne ismétlődjenek meg és ne termelődjenek újra.

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A CIA több nyugat-európai országot is figyelmeztetett arra, hogy Oroszország kereskedelmi hajókról drónokat indíthat a területük ellen, főleg a mediterrán országok vannak veszélyben. Észak-Ukrajnában az orosz hadsereg nagyobb offenzívát indított: Harkiv megyében több falu is orosz kézre került pár nap alatt. Közben az ENSZ-közgyűlés margóján a vezetők kétoldalú egyeztetések keretein belül részleges tűzszünetről tárgyaltak, de előrelépés nem történt a kérdésben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

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