Karácsony Gergely bejelentést tett napirend előtt

Karácsony Gergely napirend előtti felszólalásában elmondta: a főváros jelenlegi pénzügyi helyzete a „jogtipró, (...) konfiskáló jellegű állami pénzelvonás miatt alakult ki alapvetően”, és az előző kormány okozta bajt a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia.

A tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, jelenleg helyettes államtitkári, illetve szakértői szinten zajlanak, és „eléggé előrehaladott” állapotban vannak – közölte a főpolgármester, aki úgy fogalmazott: joggal remélhetjük azt, hogy (...) heteken belül meg fogunk tudni állapodni a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről 2026-ot illetően.

Karácsony Gergely kiemelte, reményeik szerint olyan megállapodást tudnak kötni, amely azt is biztosítja, hogy a következő években ezek a pénzügyi problémák ne ismétlődjenek meg és ne termelődjenek újra.