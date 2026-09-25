Feljelentés: 16 milliárdért nem készült el az ingatlan-nyilvántartási rendszer

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a videóban azt mondta, a projekt célja az volt, hogy az ingatlanügyek ne csak a földhivatalban személyesen, hanem otthonról, elektronikus úton is elintézhetőek legyenek, de „valószínűleg ezt is ellopták”.

Mint kifejtette,

a projekt évek óta húzódik és eddig összesen több mint 16 milliárd forintba került.

A rendszer alkalmazásfejlesztésére 2019. június 13-án kötöttek szerződést a Tigra Kft-vel. A rendelkezésre álló dokumentumok szerint 2022 májusában az alkalmazásfejlesztést készre jelentették, de a rendszer nem volt működőképes, és noha a projektet hivatalosan 2023-ban le is zárták, a rendszer még ma sem működik – magyarázta a miniszter.

Beszámolója szerint 2022-ben megtörtént az utolsó fejlesztési mérföldkő teljesítésigazolása, a vállalkozót az elvégzett munkáért teljes egészében kifizették, több mint bruttó 10 milliárd forint értékben. Ehhez képest amikor a kormányváltás után, 2026 nyarán átvizsgálták a rendszert és a projektet, az állami informatikai cégcsoport új vezetése elkészített egy értékelést, amely szerint az E-ING projekt összesített készültsége mindössze 52 százalékosnak volt értékelhető – tudatta Tanács Zoltán.

Mint részletezte, a lefejlesztett informatikai alkalmazás belső, állami ügyintézők által használt felülete, komponense valóban működött, de

az ügyfelek által használható funkcióknak alig 10-15 százaléka volt elkészítve. A térképi eljárások, a földforgalmi és a mezőgazdasági modul készültsége pedig lényegében 0 százalékosnak volt tekinthető

– szögezte le. „Az elmúlt hetekben azon dolgoztunk, hogy megmentsük a projektet, és több mint 3 éves csúszással, de sikeresen be lehessen azt fejezni az év végéig” – közölte a politikus, majd arra is kitért, hogy „mint ahogy oly sok más rendszer esetében, itt is nagyfokú szállítói függőséget alakított ki az Orbán-kormány”. Nem volt házon belül erőforrás, szaktudás a rendszer fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez – tette hozzá.

Első lépésként ezt a függőséget szüntették meg: átvették a rendszer forráskódját, felépítették házon belül azt a kis létszámú, hatékony informatikai szakértői csapatot, amely képes átvenni az eddig kiszervezett fejlesztési és üzemeltetési feladatokat, és a szállítóval, a Tigrával felbontották a korábbi kormány által megkötött, még mindig élő üzemeltetési szerződést – fejtette ki.

Mint elmondta, következménye kell, hogy legyen annak, ha közpénzből olyan teljesítést igazoltak és fizettek ki, amelynek tényleges tartalma vagy megfelelősége nem állt összhangban a szerződéses vállalásokkal. A hatóságok feladata lesz megállapítani, hogy történt-e bűncselekmény, ki milyen döntést hozott, milyen teljesítések alapján történtek a kifizetések és terhel-e bárkit büntetőjogi felelősség – fűzte hozzá.

„Mi pedig azon dolgozunk, hogy néhány hónapon belül már minden korábban megtervezett funkció zökkenőmentesen működjön, és az ingatlanügyintézés kényelmesebben, valóban digitalizált formában történhessen” – összegzett Tanács Zoltán.