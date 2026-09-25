ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.1
usd:
320.33
bux:
151272.07
2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszédet mond az Európai Részecskefizikai Laboratórium, a CERN legfõbb döntéshozó testületének rendkívüli ülésén a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) székházában 2026. május 22-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Feljelentés: 16 milliárdért nem készült el az ingatlan-nyilvántartási rendszer

Infostart / MTI

Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, az E-ING fejlesztésének problémáival kapcsolatban – közölte Tanács Zoltán tárcavezető a Facebook-oldalán.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a videóban azt mondta, a projekt célja az volt, hogy az ingatlanügyek ne csak a földhivatalban személyesen, hanem otthonról, elektronikus úton is elintézhetőek legyenek, de „valószínűleg ezt is ellopták”.

Mint kifejtette,

a projekt évek óta húzódik és eddig összesen több mint 16 milliárd forintba került.

A rendszer alkalmazásfejlesztésére 2019. június 13-án kötöttek szerződést a Tigra Kft-vel. A rendelkezésre álló dokumentumok szerint 2022 májusában az alkalmazásfejlesztést készre jelentették, de a rendszer nem volt működőképes, és noha a projektet hivatalosan 2023-ban le is zárták, a rendszer még ma sem működik – magyarázta a miniszter.

Beszámolója szerint 2022-ben megtörtént az utolsó fejlesztési mérföldkő teljesítésigazolása, a vállalkozót az elvégzett munkáért teljes egészében kifizették, több mint bruttó 10 milliárd forint értékben. Ehhez képest amikor a kormányváltás után, 2026 nyarán átvizsgálták a rendszert és a projektet, az állami informatikai cégcsoport új vezetése elkészített egy értékelést, amely szerint az E-ING projekt összesített készültsége mindössze 52 százalékosnak volt értékelhető – tudatta Tanács Zoltán.

Mint részletezte, a lefejlesztett informatikai alkalmazás belső, állami ügyintézők által használt felülete, komponense valóban működött, de

az ügyfelek által használható funkcióknak alig 10-15 százaléka volt elkészítve. A térképi eljárások, a földforgalmi és a mezőgazdasági modul készültsége pedig lényegében 0 százalékosnak volt tekinthető

– szögezte le. „Az elmúlt hetekben azon dolgoztunk, hogy megmentsük a projektet, és több mint 3 éves csúszással, de sikeresen be lehessen azt fejezni az év végéig” – közölte a politikus, majd arra is kitért, hogy „mint ahogy oly sok más rendszer esetében, itt is nagyfokú szállítói függőséget alakított ki az Orbán-kormány”. Nem volt házon belül erőforrás, szaktudás a rendszer fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez – tette hozzá.

Első lépésként ezt a függőséget szüntették meg: átvették a rendszer forráskódját, felépítették házon belül azt a kis létszámú, hatékony informatikai szakértői csapatot, amely képes átvenni az eddig kiszervezett fejlesztési és üzemeltetési feladatokat, és a szállítóval, a Tigrával felbontották a korábbi kormány által megkötött, még mindig élő üzemeltetési szerződést – fejtette ki.

Mint elmondta, következménye kell, hogy legyen annak, ha közpénzből olyan teljesítést igazoltak és fizettek ki, amelynek tényleges tartalma vagy megfelelősége nem állt összhangban a szerződéses vállalásokkal. A hatóságok feladata lesz megállapítani, hogy történt-e bűncselekmény, ki milyen döntést hozott, milyen teljesítések alapján történtek a kifizetések és terhel-e bárkit büntetőjogi felelősség – fűzte hozzá.

„Mi pedig azon dolgozunk, hogy néhány hónapon belül már minden korábban megtervezett funkció zökkenőmentesen működjön, és az ingatlanügyintézés kényelmesebben, valóban digitalizált formában történhessen” – összegzett Tanács Zoltán.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Feljelentés: 16 milliárdért nem készült el az ingatlan-nyilvántartási rendszer

tanács zoltán

tudományos és technológiai miniszter

elektronikus ingatlannyilvántartás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
ÉLŐ: Magyarország–Ukrajna 0-1, megkezdte a Nemzetek Ligája-sorozatot a magyar futballválogatott

ÉLŐ: Magyarország–Ukrajna 0-1, megkezdte a Nemzetek Ligája-sorozatot a magyar futballválogatott
Történetében először játszik tétmérkőzést Ukrajna ellen a magyar labdarúgó-válogatott. Az első félidőben inkább mi voltunk fölényben, volt egy kapufánk, kihagytunk két hatalmas helyzetet is, majd nem sokkal a szünet előtt váratlanul kaptunk egyet, így ukrán vezetéssel fordulhattak a csapatok. A Nemzetek Ligája-csoportmérkőzés helyszíne a Puskás Aréna, cikkünk frissül!
 

Volt kapitány: a magyar válogatott ereje a taktikai fegyelemben rejlik, de ezt most újra fel kell építeni

Szoboszlai Dominik: ha tehetném, minden nap válogatott focista lennék

Polgár Judit az InfoRádióban: ki vagyunk szolgáltatva a mesterséges intelligenciának

Polgár Judit az InfoRádióban: ki vagyunk szolgáltatva a mesterséges intelligenciának

A kritikus gondolkodás áll a 12. Polgár Judit Világsakkfesztivál középpontjában. Az eseményt most szombaton rendezik meg a Magyar Nemzeti Galériában. Az InfoRádióban Polgár Judit beszélt a rendezvényről, és a tudatos gondolkodás szükségességéről
 

XIV: Leó pápa: óvjuk a fiatalokat a mesterséges intelligenciától!

A mesterséges intelligencia már a csúcsirodalomban is botrányt okozott

Hatalmas meglepetés, ahogy a fiatalok a mesterséges intelligenciához viszonyulnak

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kitiltják a dugó elől menekülő autósokat a népszerű fővárosi negyedből

Kitiltják a dugó elől menekülő autósokat a népszerű fővárosi negyedből

Lakossági áthajtási zóna kialakítását lehetővé tevő rendeletet fogadott el Újbuda önkormányzata – derül ki Balogh Péter Facebook-bejegyzéséből. A tervek célja, hogy a reggeli és esti csúcsforgalomban az autósok ne használhassák menekülőútvonalként Sasad mellékutcáit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli bejelentés a Fertő tóról: kiderült, mikor fürödhetünk újra a magyar oldalon

Rendkívüli bejelentés a Fertő tóról: kiderült, mikor fürödhetünk újra a magyar oldalon

Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertő tó magyar oldalán, ahol a tíz évvel korábbi terveknél 80 százalékkal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció

BBC
Business Sport Travel Science
Man City found guilty of majority of 115 financial rule breaches

Man City found guilty of majority of 115 financial rule breaches

The club, which denies all wrongdoing, was accused of breaching the Premier League's financial rules between 2009 and 2018.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 25. 21:40
Az egyetemi rektorok örülnek, hogy visszatértünk az Erasmusba
2026. szeptember 25. 20:58
Budapesti gyerekek kerültek kórházba a menzaebéd miatt hét iskolából, óvodából
×
×