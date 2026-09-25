Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
14.00 Kiss Norbert hétszeres Európa-bajnok kamionversenyző, Formula-1-es szakkommentátor
16.00 Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke
18.00 Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter
23.00 Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke
Vasárnap
5.00 Müller Veronika professzor, egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója
8.00 Hack Péter jogász, az ELTE emeritus professzora
13.00 Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke
14.00 Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége elnöke
16.00 Kis Anna meteorológus, a földtudományok doktora, az ELTE Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa és Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza
18.00 Bauer Bence, a Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
23.00 Rókusfalvy Pál borkultúra-szervező
Hétfő
3.00 Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász
5.00 Flamm László külpolitikai és skandináv térségi szakértő