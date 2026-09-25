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Kis Anna, Szabó Péter - éghajlatkutatók az Arénában
Nyitókép: InfoRádió

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Tanács Zoltán, Hankó Zoltán, Hack Péter és Rókusfalvy Pál is.

Szombat

11.00 Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója

14.00 Kiss Norbert hétszeres Európa-bajnok kamionversenyző, Formula-1-es szakkommentátor

16.00 Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke

18.00 Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter

23.00 Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke

Vasárnap

5.00 Müller Veronika professzor, egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója

8.00 Hack Péter jogász, az ELTE emeritus professzora

13.00 Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke

14.00 Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége elnöke

16.00 Kis Anna meteorológus, a földtudományok doktora, az ELTE Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa és Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza

18.00 Bauer Bence, a Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója

23.00 Rókusfalvy Pál borkultúra-szervező

Hétfő

3.00 Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász

5.00 Flamm László külpolitikai és skandináv térségi szakértő

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Kezdőlap    Kultúra    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

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Gyalogos stratégiát fogadott el a Fővárosi Közgyűlés, csendes órák jöhetnek a játszótereken
Kutyás alapítványok tevékenykedhetnek több idősek otthonában. Megválasztották az új Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) a fővárosi önkormányzat által delegált három tagját. Szerződésszegés miatt visszaveszik a gazdagréti Szent Angyalok Plébániától az ingyenesen használatába adott területet. Ülésezik a Fővárosi Közgyűlés, sorra születnek a döntések.
 

Karácsony Gergely bejelentést tett napirend előtt

Volt kapitány: a magyar válogatott ereje a taktikai fegyelemben rejlik, de ezt most újra fel kell építeni

Volt kapitány: a magyar válogatott ereje a taktikai fegyelemben rejlik, de ezt most újra fel kell építeni

Új fejezet kezdődik a magyar labdarúgó-válogatott életében ma este a Nemzetek Ligája nyitányával. A témában Csábi József, a válogatott korábbi szövetségi kapitánya beszélt az InfoRádióban.
 

Az idén még veretlen magyar csapat az ukránokat fogadja

Lannert Judit üzent a fociszurkolóknak az esti válogatott meccs előtt

Szoboszlai Dominik: ha tehetném, minden nap válogatott focista lennék

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Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
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Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
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2007 óta nem látott szinten a 10 éves amerikai hozam - Mi történik a tőzsdéken?

2007 óta nem látott szinten a 10 éves amerikai hozam - Mi történik a tőzsdéken?

A befektetők ma is elsősorban az iráni fejleményekre és az amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozások alakulására figyelhetnek. A kötvénypiacon tovább fokozódott a feszültség: a 10 éves amerikai állampapír hozama 2007 óta nem látott szintre emelkedett, miközben a 30 éves hozam is tovább kapaszkodott. A hozamemelkedést a Fed szigorúbb hangvétele, az iráni háború miatt tartósan magas energiaárak és a vártnál erősebb gazdasági adatok egyaránt fűtik. Ma kisebb emelkedés látszott Európa tőzsdéin, és az Egyesült Államokban is optimista hangulatban zajlik a kereskedés. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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