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Polgár Judit nemzetközi sakknagymester, a fesztivál megálmodója és Fogarasi Norbert, a fesztivált támogató Morgan Stanley budapesti irodavezetője, FIDE-mesterjelölt sakkozik a Világsakkfesztivál sajtótájékoztatóján a budapesti Four Seasons Hotelben 2025. szeptember 16-án. A 11. Polgár Judit Világsakkfesztivált szeptember 30-án rendezik meg a Magyar Nemzeti Galériában. A fesztiválon bemutatkozik a Rubiksakk, egy olyan vegyes páros csapatjáték, ami a sakk stratégiai elemeit ötvözi a Rubik-kocka logikai kihívásaival.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Polgár Judit az InfoRádióban: ki vagyunk szolgáltatva a mesterséges intelligenciának

Infostart / InfoRádió

A kritikus gondolkodás áll a 12. Polgár Judit Világsakkfesztivál középpontjában. Az eseményt szeptember 26-án, szombaton rendezik meg a Magyar Nemzeti Galériában. Az InfoRádióban Polgár Judit beszélt a rendezvényről, és a tudatos gondolkodás szükségességéről

A nemzetközi nagymester elmondta: az idei Polgár Judit Világ Sakkfesztivál középpontjában a kritikus gondolkodás áll. Erről szeretnének beszélgetni, játszani, és ennek a fontosságáról tanúbizonyságot tenni ott a fesztivál alatt abban a reményben, hogy aki ellátogat, az úgy távozik, hogy valami kérdés felmerül benne.

Kiemelte: azt szeretné, hogy minden korosztály képviselője kicsit elgondolkozzon tudatosan, vagy éppen tudat alatt,

hiszen sokan észre sem veszik, hogy a mesterséges intelligencia mennyire része lett a mindennapjainknak és mennyire ki vagyunk szolgáltatva ennek.

Ugyanakkor Polgár Judit megjegyezte: nem szokta azt mondani a szülőknek és másoknak sem, hogy ne használjak mesterséges intelligenciát, mert akkor hátrányba kerülnek a többiekhez képest. Ugyanakkor arra mindenkinek a figyelmét felhívja, hogy mekkora veszéllyel járhat.

A nemzetközi nagymester egy példát is említett: amikor ő 20-25 éve elkezdte használni a különféle elemző programokat, mint sakkozó, rájött, hogy ez mennyire veszélyes is lehet. Ha ma megkérdezünk az AI-tól valamit egy sakkjátszma állásáról, az elmondása szerint pont annyit jelent, hogy kérdeztünk valamit és megkaptuk a választ.

„Nagyon jó, hogy kérdezünk, nagyon jó, hogy válaszol, de meg kell kérdőjelezni, hogy mennyit hallucinál, és mennyire azt a választ adja, amit én hallani szeretnék. A kérdés feltevése után elemeznünk kell”

– hangsúlyozta.

A nemzetközi nagymester szerint a kérdés és a válasz közötti köztes rész hiányzik sokaknál, pedig a beszélgetés, az elemzés az, ami fejleszt.

„A sakkban egy jóval gyengébb ellenfelem is el tudott jutni a 12-14. lépésig, ám utána már nem értette mi a következő lépése, mi a stratégia, mi van a táblán. Sajnos a mesterséges intelligenciával kapcsolatban már azt is tapasztaltam, hogy valaki interjút készített velem, felírta magának a kérdéseket, fel tudta tenni ezeket, de amikor válaszoltam, nem tudtunk tovább menni, csak jött a következő kérdés” – emelte ki.

„Nagyon fontos, hogy az ember ne csak nagyon gyorsan megkapja az információt, hanem arra is időt szánjon, hogy elsajátítsa a gondolatot és a tudást mögötte”

– tette hozzá.

Kitért arra is, hogy 12. Polgár Judit Világsakkfesztiválon a hagyományos sakkpartikon túl lesz Rubik sakkverseny, amely a sakk stratégiai elemeit köti össze a Rubik-kocka logikai és gyorsasági kihívásával. Polgár Judit arról is szólt, hogy kicsit módosított vakpartit is fog játszani a rendezvényen, sőt lesz egy nagyon különleges játék, amit nem 64 mezős sakktáblával játszanak, hanem két sakktáblányi mezővel, Ezen felül mesterváltó szimultánok is helyet kapnak a programban.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

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Polgár Judit az InfoRádióban: ki vagyunk szolgáltatva a mesterséges intelligenciának

Polgár Judit az InfoRádióban: ki vagyunk szolgáltatva a mesterséges intelligenciának

A kritikus gondolkodás áll a 12. Polgár Judit Világsakkfesztivál középpontjában. Az eseményt most szombaton rendezik meg a Magyar Nemzeti Galériában. Az InfoRádióban Polgár Judit beszélt a rendezvényről, és a tudatos gondolkodás szükségességéről
 

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