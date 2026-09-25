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Nyitókép: Pixabay

Lezárták a teljes főutat egy frontális baleset miatt, mentőhelikopter is érkezett

Infostart / MTI

Miközben az M1-es autópályán is gondok vannak, lezárták a M80-as autóutat Szentgotthárd és Körmend között Rönök közelében, ahol két autó frontálisan ütközött össze péntek délután; a tűzoltók szabadítottak ki két embert a roncsokból – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF)

A balesetben egy lakóautó is megrongálódott. Az Országos Mentőszolgálat helikoptert küldött a sérültekért – tette hozzá az OKF.

Az Útinform azt írta, hogy a baleset miatt a 184-es kilométernél zárták le az utat teljes szélességében. Aki teheti, a 182-es, Vasszentmihály csomópontnál hagyja el a pályát, és a 8-as főúton keresztül kerüljön, majd a 189-es, Rábafüzes csomópontban visszatérhet az autóútra.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Bicske között szakaszos torlódás alakult ki. A külső sávon szinte csak a kamionok araszolnak, így aki személyautóval van és Budapest a célja, az válassza az átterelt belső sávot.

A Hegyeshalom felé vezető oldalon, a Tatabánya-centrum csomópontban két személyautó koccant. Az 57-es km-nél a külső sávot lezárták.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

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