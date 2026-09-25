ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.98
usd:
320.27
bux:
151272.07
2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Prima Primissima

Megvannak a Prima Primissima-díjak jelöltjei – itt a lista

Infostart

Több mint 900 jelölés érkezett a szakmai szervezetektől, korábbi díjazottaktól és civil szervezetektől a kimagasló teljesítményeket elismerő díjra.

A Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma a jelöltek életművét mérlegelve kiválasztotta azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül tízen vehetik majd át a Prima Primissimákat, húszan pedig a Primákat megillető kisplasztikát és a vele járó pénzdíjat a december 4-i gálán, amelynek idén is Művészetek Palotája ad otthont – írja a Portfolio az OTP közleménye alapján.

A díj célja több mint húsz évvel ezelőtti alapítása óta ugyanaz: megőrizni a magyar értelmiség szellemi eredményeit, elősegíteni a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlődését egy hatalomtól és politikától független, kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében.

A díjat gondozó alapítványhoz érkező jelölésekből minden év őszén kategóriánként három, összesen 30 nevet választ ki a kuratórium. Ők már biztosan Prima díjat kapnak, majd az év végi, hagyományosan a Magyar Vállalkozók Napján, vagyis december első péntekjén tartandó gálán derül ki, hogy közülük kik lesznek a legjobbak a legjobbak között, vagyis a Prima Primissima díjasok.

A tíz kategória:

  • magyar irodalom
  • magyar színház-, film- és táncművészet
  • magyar képző- és iparművészet
  • magyar tudomány
  • magyar oktatás és köznevelés
  • magyar építészet
  • magyar ismeretterjesztés és média
  • magyar sport
  • magyar népművészet és közművelődés
  • magyar zeneművészet.

A jelöltek:

Magyar irodalom

  • Háy János, író
  • Kemény István, író, költő
  • Takács Zsuzsa, költő, író, műfordító, esszéista és egyetemi oktató

Magyar színház-, film- és táncművészet

  • Gáspár Sándor, színművész
  • Hajdu Szabolcs, rendező, színész
  • Kováts Adél, színművész, színigazgató

Magyar képző- és iparművészet

  • Haász István, képzőművész
  • Pinczehelyi Sándor, grafikus, festőművész
  • Szurcsik József, képzőművész

Magyar tudomány

  • Prof. Dr. Bollobás Enikő, irodalomtörténész, amerikanista
  • Prof. Dr. Sperlágh Beáta, orvos, klinikai farmakológus
  • Prof. Dr. Szathmáry Eörs, evolúcióbiológus

Magyar oktatás és köznevelés

  • Prof. Dr. Aszódi Attila, egyetemi tanár, energetikai mérnök
  • Mozgásjavító EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Kollégium), mozgáskorlátozott gyermekek oktatása, nevelése, mozgásfejlesztése
  • Dr. Sándor Ildikó, néprajzkutató, mesemondó, egyetemi oktató

Magyar építészet

  • Bordás Péter, építész
  • Fekete Antal, építészmérnök
  • Dr. Paulinyi Gergely DLA, építész

Magyar ismeretterjesztés és média

  • D. Tóth Kriszta, újságíró, műsorvezető, mentálhigiénés szakember
  • Érdi Sándor, televíziós újságíró
  • Gózon Ákos, tudományos és kulturális újságíró

Magyar sport

  • Kovács Ágnes PhD, olimpiai bajnok úszó
  • Krajnyák Zsuzsanna, többszörös paralimpiai érmes vívó
  • Németh Miklós, olimpiai bajnok gerelyhajító

Magyar népművészet és közművelődés

  • Beszprémy Katalin, hímző, népművész
  • Gryllus Vilmos, zenész, előadóművész, zeneszerző
  • Végső Miklós, néptáncművész

Magyar zeneművészet

  • Bródy János, zeneszerző, szövegíró, előadóművész
  • Lakatos György DLA, fagottművész
  • Orbán György, zeneszerző
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Megvannak a Prima Primissima-díjak jelöltjei – itt a lista

otp

prima primissima díj

művészetek palotája

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gyalogos stratégiát fogadott el a Fővárosi Közgyűlés, csendes órák jöhetnek a játszótereken

Gyalogos stratégiát fogadott el a Fővárosi Közgyűlés, csendes órák jöhetnek a játszótereken
Kutyás alapítványok tevékenykedhetnek több idősek otthonában. Megválasztották az új Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) a fővárosi önkormányzat által delegált három tagját. Szerződésszegés miatt visszaveszik a gazdagréti Szent Angyalok Plébániától az ingyenesen használatába adott területet. Ülésezik a Fővárosi Közgyűlés, sorra születnek a döntések.
 

Karácsony Gergely bejelentést tett napirend előtt

Volt kapitány: a magyar válogatott ereje a taktikai fegyelemben rejlik, de ezt most újra fel kell építeni

Volt kapitány: a magyar válogatott ereje a taktikai fegyelemben rejlik, de ezt most újra fel kell építeni

Új fejezet kezdődik a magyar labdarúgó-válogatott életében ma este a Nemzetek Ligája nyitányával. A témában Csábi József, a válogatott korábbi szövetségi kapitánya beszélt az InfoRádióban.
 

Az idén még veretlen magyar csapat az ukránokat fogadja

Lannert Judit üzent a fociszurkolóknak az esti válogatott meccs előtt

Szoboszlai Dominik: ha tehetném, minden nap válogatott focista lennék

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
2007 óta nem látott szinten a 10 éves amerikai hozam - Mi történik a tőzsdéken?

2007 óta nem látott szinten a 10 éves amerikai hozam - Mi történik a tőzsdéken?

A befektetők ma is elsősorban az iráni fejleményekre és az amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozások alakulására figyelhetnek. A kötvénypiacon tovább fokozódott a feszültség: a 10 éves amerikai állampapír hozama 2007 óta nem látott szintre emelkedett, miközben a 30 éves hozam is tovább kapaszkodott. A hozamemelkedést a Fed szigorúbb hangvétele, az iráni háború miatt tartósan magas energiaárak és a vártnál erősebb gazdasági adatok egyaránt fűtik. Ma kisebb emelkedés látszott Európa tőzsdéin, és az Egyesült Államokban is optimista hangulatban zajlik a kereskedés. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli bejelentés érkezett az állampapírokról: így jár az, aki októbertől fekteti be a pénzét

Rendkívüli bejelentés érkezett az állampapírokról: így jár az, aki októbertől fekteti be a pénzét

Új FixMÁP és MÁP Plusz érkezik októberben, az Államadósság Kezelő Központ már közzétette az új sorozatok feltételeit.

BBC
Business Sport Travel Science
Man City found guilty of majority of 115 financial rule breaches - sources tell BBC

Man City found guilty of majority of 115 financial rule breaches - sources tell BBC

Reaction as sources tell BBC Sport that Man City have been found guilty of breaking the majority of financial rules they were accused of breaching.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 25. 18:34
„Mire várnak?” – Magyar Péter kihallgatásokról írt
2026. szeptember 25. 18:22
Lannert Judit üzent a fociszurkolóknak az esti válogatott meccs előtt
×
×