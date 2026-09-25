A Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma a jelöltek életművét mérlegelve kiválasztotta azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül tízen vehetik majd át a Prima Primissimákat, húszan pedig a Primákat megillető kisplasztikát és a vele járó pénzdíjat a december 4-i gálán, amelynek idén is Művészetek Palotája ad otthont – írja a Portfolio az OTP közleménye alapján.
A díj célja több mint húsz évvel ezelőtti alapítása óta ugyanaz: megőrizni a magyar értelmiség szellemi eredményeit, elősegíteni a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlődését egy hatalomtól és politikától független, kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében.
A díjat gondozó alapítványhoz érkező jelölésekből minden év őszén kategóriánként három, összesen 30 nevet választ ki a kuratórium. Ők már biztosan Prima díjat kapnak, majd az év végi, hagyományosan a Magyar Vállalkozók Napján, vagyis december első péntekjén tartandó gálán derül ki, hogy közülük kik lesznek a legjobbak a legjobbak között, vagyis a Prima Primissima díjasok.
A tíz kategória:
- magyar irodalom
- magyar színház-, film- és táncművészet
- magyar képző- és iparművészet
- magyar tudomány
- magyar oktatás és köznevelés
- magyar építészet
- magyar ismeretterjesztés és média
- magyar sport
- magyar népművészet és közművelődés
- magyar zeneművészet.
A jelöltek:
Magyar irodalom
- Háy János, író
- Kemény István, író, költő
- Takács Zsuzsa, költő, író, műfordító, esszéista és egyetemi oktató
Magyar színház-, film- és táncművészet
- Gáspár Sándor, színművész
- Hajdu Szabolcs, rendező, színész
- Kováts Adél, színművész, színigazgató
Magyar képző- és iparművészet
- Haász István, képzőművész
- Pinczehelyi Sándor, grafikus, festőművész
- Szurcsik József, képzőművész
Magyar tudomány
- Prof. Dr. Bollobás Enikő, irodalomtörténész, amerikanista
- Prof. Dr. Sperlágh Beáta, orvos, klinikai farmakológus
- Prof. Dr. Szathmáry Eörs, evolúcióbiológus
Magyar oktatás és köznevelés
- Prof. Dr. Aszódi Attila, egyetemi tanár, energetikai mérnök
- Mozgásjavító EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Kollégium), mozgáskorlátozott gyermekek oktatása, nevelése, mozgásfejlesztése
- Dr. Sándor Ildikó, néprajzkutató, mesemondó, egyetemi oktató
Magyar építészet
- Bordás Péter, építész
- Fekete Antal, építészmérnök
- Dr. Paulinyi Gergely DLA, építész
Magyar ismeretterjesztés és média
- D. Tóth Kriszta, újságíró, műsorvezető, mentálhigiénés szakember
- Érdi Sándor, televíziós újságíró
- Gózon Ákos, tudományos és kulturális újságíró
Magyar sport
- Kovács Ágnes PhD, olimpiai bajnok úszó
- Krajnyák Zsuzsanna, többszörös paralimpiai érmes vívó
- Németh Miklós, olimpiai bajnok gerelyhajító
Magyar népművészet és közművelődés
- Beszprémy Katalin, hímző, népművész
- Gryllus Vilmos, zenész, előadóművész, zeneszerző
- Végső Miklós, néptáncművész
Magyar zeneművészet
- Bródy János, zeneszerző, szövegíró, előadóművész
- Lakatos György DLA, fagottművész
- Orbán György, zeneszerző