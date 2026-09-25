A Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma a jelöltek életművét mérlegelve kiválasztotta azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül tízen vehetik majd át a Prima Primissimákat, húszan pedig a Primákat megillető kisplasztikát és a vele járó pénzdíjat a december 4-i gálán, amelynek idén is Művészetek Palotája ad otthont – írja a Portfolio az OTP közleménye alapján.

A díj célja több mint húsz évvel ezelőtti alapítása óta ugyanaz: megőrizni a magyar értelmiség szellemi eredményeit, elősegíteni a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlődését egy hatalomtól és politikától független, kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében.

A díjat gondozó alapítványhoz érkező jelölésekből minden év őszén kategóriánként három, összesen 30 nevet választ ki a kuratórium. Ők már biztosan Prima díjat kapnak, majd az év végi, hagyományosan a Magyar Vállalkozók Napján, vagyis december első péntekjén tartandó gálán derül ki, hogy közülük kik lesznek a legjobbak a legjobbak között, vagyis a Prima Primissima díjasok.

A tíz kategória:

magyar irodalom

magyar színház-, film- és táncművészet

magyar képző- és iparművészet

magyar tudomány

magyar oktatás és köznevelés

magyar építészet

magyar ismeretterjesztés és média

magyar sport

magyar népművészet és közművelődés

magyar zeneművészet.

A jelöltek:

Magyar irodalom

Háy János, író

Kemény István, író, költő

Takács Zsuzsa, költő, író, műfordító, esszéista és egyetemi oktató

Magyar színház-, film- és táncművészet

Gáspár Sándor, színművész

Hajdu Szabolcs, rendező, színész

Kováts Adél, színművész, színigazgató

Magyar képző- és iparművészet

Haász István, képzőművész

Pinczehelyi Sándor, grafikus, festőművész

Szurcsik József, képzőművész

Magyar tudomány

Prof. Dr. Bollobás Enikő, irodalomtörténész, amerikanista

Prof. Dr. Sperlágh Beáta, orvos, klinikai farmakológus

Prof. Dr. Szathmáry Eörs, evolúcióbiológus

Magyar oktatás és köznevelés

Prof. Dr. Aszódi Attila, egyetemi tanár, energetikai mérnök

Mozgásjavító EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Kollégium), mozgáskorlátozott gyermekek oktatása, nevelése, mozgásfejlesztése

Dr. Sándor Ildikó, néprajzkutató, mesemondó, egyetemi oktató

Magyar építészet

Bordás Péter, építész

Fekete Antal, építészmérnök

Dr. Paulinyi Gergely DLA, építész

Magyar ismeretterjesztés és média

D. Tóth Kriszta, újságíró, műsorvezető, mentálhigiénés szakember

Érdi Sándor, televíziós újságíró

Gózon Ákos, tudományos és kulturális újságíró

Magyar sport

Kovács Ágnes PhD, olimpiai bajnok úszó

Krajnyák Zsuzsanna, többszörös paralimpiai érmes vívó

Németh Miklós, olimpiai bajnok gerelyhajító

Magyar népművészet és közművelődés

Beszprémy Katalin, hímző, népművész

Gryllus Vilmos, zenész, előadóművész, zeneszerző

Végső Miklós, néptáncművész

Magyar zeneművészet

Bródy János, zeneszerző, szövegíró, előadóművész

Lakatos György DLA, fagottművész

Orbán György, zeneszerző