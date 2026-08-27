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Nyitókép: Artur Debat/Getty Images

Norvégia az asztalra csap okosszemüveg-ügyben

Infostart / MTI

A norvég kormány be fogja tiltani az eszközök arcfelismerő funkciójának használatát közterületeken annak érdekében, hogy ne lehessen embereket a tudtuk nélkül megfigyelni.

Bejelentette a norvég kormány kedden, hogy szabályozni kívánja az okosszemüvegek használatát, és tervei szerint az arcfelismerő funkciójuk alkalmazását nyilvános helyeken be is tiltja.

Az okosszemüvegekkel egyebek mellett fényképeket és videókat lehet készíteni, zenét lehet hallgatni, telefonhívásokat fogadni és küldeni, szöveget idegen nyelvre fordítani, szöveget vagy térképeket a látómezőben megjeleníteni, illetve mesterséges intelligencián alapuló „asszisztenssel” kommunikálni.

Karianne Tung digitalizációért felelős norvég miniszter közleményében hangsúlyozta, hogy védelmezni kívánják az új technológiáknak kitett személyek magánéletét,

ezért tervezi a jelenleginél szigorúbban szabályozni az okosszemüvegek és a hasonló készülékek használatát, így a arcfelismerő funkció alkalmazását nyilvános helyeken.

A miniszter közölte, hogy a tervekben szerepel egy olyan szakértőcsoport létrehozása is, amely tanácsot ad a kormánynak a fogyasztóknak az új technológiák felhasználásával szembeni védelme terén, és felszólította a közszférát és magánszektort, hogy gondolkodjanak el a területtel kapcsolatosan saját szabályokról.

„Egyre világosabban látszik az a tendencia, hogy mesterséges intelligenciát csatlakoztassanak a szemüvegekbe, fejhallgatókba, sisakokba és más, naponta használt termékekbe épített kamerákhoz és mikrofonokhoz.

El kell kerülnünk, hogy ezeket az eszközöket bárkinek a megfigyelésére használják fel nyilvános helyeken”

– hangsúlyozta Karianne Tung. Finn Lutzow Myrstad, a Norvég Fogyasztók Tanácsának az informatikai politikáért felelős vezetője üdvözölte a kormány kezdeményezését, és felszólította a kereskedőket, függesszék fel az okosszemüvegek forgalmazását, amíg nem tisztázódik a jogi háttér.

A Meta már kidolgozott okosszemüvegekben alkalmazható arcfelismerő funkciót, és csak idő kérdése Myrstad szerint, mikor alkalmazzák a szemüvegekben. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az arcfelismerő funkció betiltása ezekben az eszközökben nem tudja megakadályozni, hogy másokról a tudtuk nélkül felvételt készíthessenek.

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Kezdőlap    Külföld    Norvégia az asztalra csap okosszemüveg-ügyben

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