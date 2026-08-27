Kisrepülő zuhant le Diószegnél

Kisrepülő zuhant le szerdán este a szlovákiai Diószeg (Sládkovicovo) közelében, a pilóta és utasa megsérültek – közölte a nagyszombati (Trnava) rendőrsége. A pilóta leszálláshoz készülődött, amikor a hajtómű meghibásodott.

„Két személy volt az Eurofox kisrepülőn, amikor lezuhant, mindketten sérüléseket szenvedtek. A pilótát kórházba szállították a mentőszolgálatok. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre az utasáért” – ismertette a rendőrség.

A többszörös sérüléseket szenvedett nőt helikopteren szállították egy pozsonyi kórházba. „A másik személy a gépen egy férfi volt, aki mellkasi sérüléseket szenvedett eltörte egyik lábát. A mentősök egy galántai kórházba szállították” – közölte Alena Krcová a szlovák mentőszolgálat operatív központjától.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.