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Nyitókép: Pixabay

Az atomerőmű újra a korábbi szinten termel, kitakarították az elpusztult halakat szivattyúiból Dél-Afrikában

Infostart / MTI

Dél-Afrika egyetlen atomerőműve 70 százalékos szintre helyreállította az áramtermelést, miután kitakarították a tengervízszivattyúiból az elpusztult halakat - közölte csütörtökön a helyi sajtó az Eskom dél-afrikai áramszolgáltató vállalatra hivatkozva.

Az Eskom szerdai közleményében arról számolt be, hogy a koebergi atomerőmű 1-es reaktorának teljesítményét 70 százalékra emelték, miután korábban óvintézkedésként 50 százalékosra csökkentették. A tájékoztatás szerint az ellenőrzött kiigazításra azt követően került sor, hogy automatikusan leállt a hűtővízszivattyú a tengeri beömlőnyílásoknál a döglött szardínia felhalmozódása miatt.

A cég közölte azt is, hogy a hatóságok vizsgálják a tömeges halpusztulást az ország délnyugati-, illetve nyugati partjai mentén.

A Fokvárostól 27 kilométerre északra található Koebergben működő létesítmény Afrika egyetlen atomerőműve. A tengervizet hűtésre használó erőmű második blokkja április óta tervezett karbantartási munka miatt üzemen kívül van, és várhatóan szeptemberben fogják újraindítani.

A dél-afrikai erdészeti, halászati és környezetvédelmi hatóság szerint pilchard herpeszvírust (PHV) találtak az elpusztult halakban. A minisztérium megjegyezte, hogy a bizonyítékok egyre inkább a PHV-re utalnak, mint legfőbb magyarázatra, bár a környezeti feltételek szerepét mint súlyosbító káros tényezőket egyelőre nem lehet kizárni.

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Kezdőlap    Külföld    Az atomerőmű újra a korábbi szinten termel, kitakarították az elpusztult halakat szivattyúiból Dél-Afrikában

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