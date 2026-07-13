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Kiderült, miért üthetett ki a bárban a tömegtragédiát okozó tűz Bangkokban

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az elsődleges vizsgálatok alapján elektromos zárlat miatt pattant ki a tűz, és a kedvezőtlen körülmények miatt gyorsan tovább is terjedt.

Mint arról az Infostart is beszámolt, helyi idő szerint hétfőre virradóra hatalmas tűzeset volt egy egy bangkoki bárban, a tragédiában legalább 27 ember életét vesztette. Többen az épületben rekedtek, miközben a mosdókba menekültek a tűz terjedése elől. Többeket is újra kellett éleszteni, miközben a túlélők egy részét égési sérülésekkel és füstmérgezéssel szállították a közeli kórházakba.

A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, ám a pusztítás mértéke jelentős. A bangkoki katasztrófavédelem jelezte, hogy az elsődleges vizsgálatok szerint

egy légkondicionáló berendezés elektromos zárlata okozhatta a tüzet,

amely gyorsan terjedt a báron belül – írja a BBC híradása nyomán az Index.

Hivatalos magyarázat egyelőre még nincs az esetre, ám a hatóság hozzátette, hogy alaposan kivizsgálják az ügyet. Azt is jelezték, hogy

az áldozatok halálát alighanem füstmérgezés okozta, a legtöbb holttestet pedig a mosdókban találták meg.

Thaiföld miniszterelnöke, Anutin Charnvirakul azt mondta, egy forrás szerint először egy robbanásszerű hangot lehetett hallani, majd pedig mindenki menekülni kezdett a füst és a lángok előle. Chadchart Sittipunt bangkoki kormányzó úgy vélekedett, hogy a mennyezeten található gyúlékony burkolatok is hozzájárultak a tűz gyors terjedéséhez.

A BBC arról is beszámolt, hogy egyes jelentések szerint több ember a vészkijárat közelében vesztette el az eszméletét, ami arra utalhat, hogy a menekülési útvonal is el volt torlaszolva. Egy arra járó motoros többeknek is segített kijutni, míg egy másik sofőr két ablakot is betört, hogy azon segítse ki a bent rekedteket.

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Kezdőlap    Külföld    Kiderült, miért üthetett ki a bárban a tömegtragédiát okozó tűz Bangkokban

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