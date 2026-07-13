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Nyitókép: Unsplash

Elloptak egy emlékműként kiállított tankot, Oroszország kiverte a balhét

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Az emlékmű gyanánt kiállított második világháborús T-70-es könnyű harckocsit egy ukrán falu mellől lovasították meg az éj leple alatt. Oroszország hivatalos diplomáciai csatornákon keresztül tiltakozik és az EU-t vádolja a vandalizmussal.

A hétvégén eltűnt egy emlékműként kiállított T-70-es könnyűtank a harkivi Oszkil temetője mellől, a járművet ismeretlen személyek beüzemelték, majd a mellette található katonasírokon áthajtva elhajtottak vele – írja a Portfolio.

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást indítottak ismeretlen tettes ellen, többek közt azért is, mert az incidens kijárási tilalom idején történt.

Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint viszont az „európai barbarizmus” áll az eset hátterében. A külügyminisztérium szerint „a barbarizmus egy európai érték”, Nyugat-Európából ered, amit a 21. században újjáélesztettek és terjesztenek minden tagállamban. Azt viszont továbbra sem tudni, kik és miért lopták el a járművet.

A T-70-es egy második világháborús könnyűtank, már az 1940-es évek végén is elavultnak számított, ráadásul műemlékként tárolták, így a fegyverzetet is kiszerelték belőle. Nem világos, hogy a tolvajok mit akarnak kezdeni ezzel az eszközzel és az sem, hogy Moszkva miért eszkalálta a helyzetet nemzetközi diplomáciai szintre – írja a lap.

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Kezdőlap    Külföld    Elloptak egy emlékműként kiállított tankot, Oroszország kiverte a balhét

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