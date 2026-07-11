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Németh Ferenc Nyugat-Balkán szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Szerb diákmozgalom és Tisza Párt: sok a közös, de van ellentétes vonásuk is – szakértő az Arénában

Infostart / InfoRádió

A szerbiai diákmozgalomnak nincs egyetlen vezetője, de az egész országot elérte, így akár már az ősszel esedékes választásokon fontos tényezővé válhat a Vucic-féle rezsim ellen – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő.

A közelmúltban lemondott elnöki tisztségéről Szerbiában Aleksandar Vucic, de elterjedt elemzői vélemény szerint azért, hogy „átüljön” a kormányfői székbe. Forró a szerb belpolitikai helyzet, a diákmozgalmak országszerte megjelentek és tiltakoznak a hatalom ellen, de a „hivatalos”, pártpolitikai ellenzék közben igen fragmentált és nagyon vegyes a megítélése.

A helyzetet elemezve Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, valóban igen színes most a pártpolitikai kínálat ellenzéki oldalon, ennek ellenére nagyon alacsony azon ellenzéki szereplők száma, akik a még idén esedékes választásokon labdába rúghatnak.

Persze láttunk már a térségben rövid két év alatt professzionalizálódó politikai erőt, amely végül egy kétharmados választási győzelmet ért el; hogy a szerb diákok meg tudják-e ugorni a magyarországi Tisza Párt szintjét, arról Németh Ferenc rögzítette:

Magyarországon a kezdetektől volt egy mozgalmi vezető, miközben a szerb diákmozgalom még törekszik is ennek az ellenkezőjére, a decentralizációra,

ami a legnagyobb eltérés a két helyzet között.

Ennek ugyanakkor megvan az előnye is a szakértő szerint: nem tudnak egyetlen személlyel szemben lejárató kampányt folytatni kormányoldalon.

Egy személyt azért mégis kiemelt, aki a szerb nép körében is eléggé népszerű.

„Vladan Dokic, a Belgrádi Egyetem rektora talán majd miniszterelnök vagy elnök is lehet abban az esetben, ha ez az új mozgalom győzedelmeskedni tud” – jövendölte.

Hogy mennyire erős a mozgalom társadalmi támogatottsága annak fényében, hogy Magyarországon is látható képek szerint gazdák viszik munkagépekkel tüntetni a diákokat, elmondta, ez valódi reményt jelent Szerbiában.

„Az ad reményt, hogy

a diáktüntetések nem korlátozódnak csak a nagyvárosokra, különösen nem csak Belgrádra, és sikerült az üzenetüket a diákoknak eljuttatni vidékre.

Nagyon kreatívak is voltak például a traktoros akciónál is. A diákok egy csoportja pedig például Belgrádból egészen Strasbourgig biciklizett, hogy felhívják az Európai Unió figyelmét a Szerbiában történő jogellenes cselekményekre, kereszteződéseket zártak le ideig-óráig, és folyamatosan fenntartották, illetve fenntartják már majdnem két éve azt a fajta környezetet, ami reményt adhat a szerb állampolgároknak, hogy igenis lehetséges a változás Szerbiában is” – világított rá Németh Ferenc.

A szerb polgárok viszont közben szerinte nem igazán helyeznek nyomást a parlamenti ellenzékre, hogy fogjanak össze; a szerb állampolgárok többsége kiábrándult a régi ellenzéki palettából, különösen azokból, akik már voltak hatalmon.

„Egyszerűen

úgy tartják, hogy az eddigi ellenzék leszerepelt, ugyanannyira korrupt vagy valamilyen úton-módon összejátszik Aleksandar Vucic elnökkel vagy a Szerb Haladó Párttal,

és ezért is tudott kevesebb mint két év alatt a diáktüntetésekből egy erős politikai mozgalom kinőni. Ők most új arcok, politikában még nem kipróbált személyeket küldenének a parlamentbe vagy meghatározó pozíciókba, és olyanok vannak a frontvonalban, akiknek a nevéhez semmilyen előzmény vagy botrány nem kötődik” – húzta alá a Nyugat-Balkán-szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült, amelyet alább megtekinthet, meghallgathat.

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Kezdőlap    Külföld    Szerb diákmozgalom és Tisza Párt: sok a közös, de van ellentétes vonásuk is – szakértő az Arénában

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