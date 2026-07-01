Szakértő: Vucic elnök valahogy vissza fog térni Szerbiában, a helyzet nem lesz kevésbé feszült a lemondásával

A lemondás egyik magyarázat az lehet, hogy ezzel a lépéssel üzent az ellenzéknek, a tüntető diákoknak, hogy még mindig ő irányítja a politikai folyamatokat, mert ha lemond, még mindig van politikai mozgástere – mondta az InfoRádióban Zsivity Tímea, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének megbízott kutatója, hozzátéve:

ha rövid időn belül kiírják a választásokat, akkor az ellenzéknek, illetve a tüntető diákoknak nem lenne elegendő idejük a választás körülményeinek javítására.

„Gondolok itt a választási névjegyzék alapos átvizsgálására, illetve a médiakörülmények javítására” – mondta.

A szakértő szerint a lemondásnak egyszerre lehetnek kül- és belpolitikai okai, és az egyik a NIS, a Szerbiai Kőolajipari Vállalat ügye. Az amerikai szankciókkal fenyegetett cég és a magyar Mol megegyezne, de az alkut még az orosz, illetve az amerikai félnek is alá kell írnia. És itt nagyon fontos, hogy a NIS-t mikor adták el: 2008-ban adták át a többségi tulajdont az oroszoknak, amikor Koszovó kikiáltotta a függetlenségét, és Oroszország, mint az ENSZ BT tagja, mindig is támogatta Szerbia Koszovó-politikáját – hangsúlyozta az elemző, hozzátéve: és akkor el is jutottunk a következő külpolitikai okig: az Európai Unió is szorgalmazza, hogy Szerbia és Koszovó rendezze a viszonyát, de ha választások lesznek, és instabil a belpolitikai helyzet, akkor ez elodázódik, és ma lényegében, mint láthatjuk, sem Koszovónak, sem Szerbiának még nem áll érdekében, hogy rendezzék a kapcsolatukat.

És még közrejátszik a 2027-es Expo Kiállítás, amit Szerbia szervez, és ami Vucicnak egy fontos ügye – tette hozzá Zsivity Tímea.

Vucic bejelentette, hogy ha le is mond, nem tűnik el a politikából, mert miniszterelnökként térne vissza. Erre akár még parlamenti választások nélkül is sok kerülhet.

Mint a szakértő elmondta, a szerbiai alkotmány lehetővé teszi, hogy választások nélkül is kinevezzék miniszterelnöknek, mert amikor elnökként lemond, akkor a köztársasági elnök hatásköreit az országgyűlés elnöke, konkrétan Ana Brnabic venné át, aki korábban miniszterelnök is volt, és ő javaslatot tehet házelnöki pozíciójában a miniszterelnök-jelölt személyére a parlamentnek. Így, ha a jelenlegi miniszterelnök lemond, és Ana Brnabic javasolja Aleksandar Vucicot, és a parlament, ahol többsége van a Szerb Haladó Pártnak (SNS), simán megválaszthatja új miniszterelnöknek. A Szerb Haladó Párt pedig egy emberként áll Vucic mögött.

A kérdésre, hogy ha megvalósul ez az átrendeződés, rendeződik-e a helyzet Szerbiában, ahol másfél éve tartanak a súlyos tüntetések, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének megbízott kutatója azt mondta: a Szerb Haladó Párt nagyon meggyengült, ami másfél éve kormányválsághoz is vezetett, az akkori kormányfő lemondott. Most viszont konszolidálódni látszik a helyzet, illetve sokkal erősebben próbálják tartani a gyeplőt. Úgyhogy

ha erősebb a kontroll, akkor megtörténhet, hogy stabilizálódik a helyzet, de csak időlegesen, mert nagyon nagy a társadalmi elégedetlenség,

és ha ténylegesen kiírják a választásokat is, akkor a választási kampányban a korrupciós ügyek fognak szerepelni és Koszovó ügye – tette hozzá.

A Vucic elnök és a kormány elleni tömeges tiltakozásoknak volt egy társadalmon átívelő jellege, a szerb gazdák traktorral vitték az egyetemistákat tüntetni. Ez az egység lényegében még ma is áll, a társadalom jelentős hányada támogatja a diákokat. De azt is látni kell, hogy a diákok és a jelenlegi szerb ellenzék bizony nehézkesen működnek együtt. A helyhatósági választásokon szorosabb az együttműködés, de

ha parlamenti választásokra kerül sor, akkor a diákok elhatárolódnak a jelenlegi szerb ellenzék jelentős részétől.

A rengeteg kisebb-nagyobb ellenzéki párt közül talán három-négy kivétel van, akik együttműködnének a diákokkal, de bizonytalan, hogy kinek lehet esélye a kormányzó Vucic-féle Szerb Haladó Párttal szemben egy választáson – mondta el az InfoRádióban Zsivity Tímea, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének megbízott kutatója

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette.