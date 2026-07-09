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Nyitókép: Pexels.com

Repülés közben lett öngyilkos az oktatópilóta: bizarr tragédia csodával a végén

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Miután az oktatója kiugrott, a 22 éves gyakorlatozó lány óriási lélekjelenléttel sikeresen letette a gépet.

Repülésoktatás közben, a mozgó gép ajtaján ugrott ki egy 42 éves pilóta Argentínában szombaton – írja a Telex a CNN híre alapján. A levegőben lévő gépet így a 22 éves tanítványnak kellett letennie, ami sikerült is neki.

Leandro Andrés Bertazzo, a 42 éves repülésoktató holttestét nem sokkal az eset után, még szombaton megtalálták az Argentína középső részén fekvő Toledo városában. Bertazzónak aznap már volt egy tanítványa, akivel normálisan viselkedett, a második tanítványának, egy 22 éves, Rosario nevű lánynak tartott óráján azonban váratlanul kiugrott a gépből.

Bertazzo és Rosario egy Cessna 150-es repülőgéppel repültek, amikor a lány állítása szerint

a férfi azt mondta neki, hogy „tudod, mit kell tenned, folytasd!”, majd levette a fejhallgatóját, kikapcsolta a biztonsági övét, kinyitotta az ajtót, és kiugrott a repülőgépből.

A repülőiskola igazgatója azt nyilatkozta: semmi nem utalt arra, hogy a pilóta ki tervezett ugrani a repülőgépből, Bertazzo „ezt a döntést a repülőgépen hozta meg”, és „lehetetlen felfogni vagy megérteni, de az emberi elme rendkívül bonyolult”. Az igazgató szerint Bertazzo „csodálatos ember volt, gyönyörű mosollyal”, és meglepődtek a történteken. Elmondása szerint a repülőgép ajtajának kinyitása körülbelül annyira lehetett nehéz, mintha valaki egy 200 kilométer per órás sebességgel haladó autó ajtaját próbálta volna meg kinyitni. Rosario, a tanuló az iskola igazgatója szerint az eset után „teljes sokkban volt”, de sikeresen és teljesen épségben földre vitte a gépet.

(Nyitóképünk illusztráció)

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