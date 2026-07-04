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Egészségügyi dolgozók védõruhát öltenek magukra egy ebolavírussal fertõzött személy temetése elõtt az Észak-Kivu tartományban fekvõ Beniben 2019. augusztus 29-én. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebolajárvány miatt, amelynek eddig csaknem kétezer halálos áldozata van. Az ebolavírus a legveszélyesebb ragályos kórokozók közé tartozik, halálozási aránya csaknem 90 százalékos, a vérzéses lázzal járó betegség nagyon gyors lefolyású.
Nyitókép: MTI/EPA/Hugh Kinsella Cunningham

Kijött az első ebolás beteg a kórházból Franciaországban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Franciaország területén azonosított első ebolás beteg meggyógyult és elhagyta a kórházat – jelentette be szombaton közleményében Stéphanie Rist francia egészségügy-miniszter.

A páciens, egy segélyszervezet orvosa június 23-án érkezett Franciaországba a Kongói Demokratikus Köztársaságból, ahol ebolajárvány tombol, szombaton elhagyta a kórházat, ahol ápolták – tudatta az egészségügyi, családügyi, autonómiaügyi és rokkantügyi miniszter.

„Két negatív PCR-teszt után a páciens immár gyógyult és biztonsággal visszatérhet otthonába” –- tette hozzá a miniszter.

Az Alima civil szervezetnek dolgozó orvos fejfájástól eltekintve tünetmentesen szállt fel a repülőgépre Kinshasában, de az utazás alatt kissé romlott az állapota.

A párizsi repülőtérre érkezve karanténba került, majd kórházba szállították.

„A paciensnek továbbra is csak kisebb tünetei voltak, orvosi kezelés és szigorú megfigyelés alá került, az egészségügyi előírások betartásával” – közölte a miniszter.

A pacienssel az utazás során érintkező öt embert 21 napos házi karanténba helyezték.

A franciaországi eset az első volt az afrikai kontinensen kívül, ahol a ritka Bundibugyo vírustörzs - amely ellen nincsen sem védőoltás, sem kezelés – okozott járványt a Kongói Demokratikus Köztársaságon kívül Ugandában is.

Ez volt egyben az első eset, amely során a vérzéses lázzal járó és gyakran halálos kimenetelű megbetegedést diagnosztizálták Franciaországban. 2014-ben, egy jelentős nyugat-afrikai járvány idején két pacienst ápoltak Franciaországban, de náluk külföldön diagnosztizálták a betegséget.

Az ebolajárvány központjának számító Kongói Demokratikus Köztársaságban a legutóbbi, június 3-i adatok szerint a betegségnek legkevesebb 452 halottja van, a járvány tovább terjed, nemrégiben a járvány gócától 600 kilométernyire északra, Kisangani nagyvárosban bizonyosodott be, hogy egy beteg a vírustól fertőződött meg.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amely nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki, a héten közölte, hogy kísérleti klinikát állítanak fel a kezelés kidolgozása érdekében.

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