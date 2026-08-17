ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.18
usd:
312.47
bux:
150573.01
2026. augusztus 17. hétfő Jácint
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A spanyol Rodri, miután a csapata 1-0-ra győzött a németországi labdarúgó Európa-bajnokság B csoportjának második fordulójában játszott Spanyolország-Olaszország mérkőzésen a gelsenkircheni AufSchalke Arénában 2024. június 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Nagyon fontos átigazolást jelenthet ma be a Barcelona

Infostart

Az FC Barcelona várhatóan már hétfőn, legkésőbb kedden bejelenti a nyári világbajnokság legjobb játékosának, Rodrinak a szerződtetését.

Az üzlet véglegesítése a vártnál tovább húzódott a Manchester City miatt, az angol klub ugyanis szerette volna 70 millió euró fölé tornázni az átigazolási díj összegét, miközben kedvező fizetési feltételeket kínált a katalánok számára.

Végül a Barcelonának sikerült tető alá vinni az üzletet: ez egy 60 millió eurós fix összegre – vagyis arra a maximumra, amelyet a klub hajlandó volt előre kifizetni – és különböző kiegészítő tételekre épül. Utóbbiak között szerepel egy 10 millió eurós összeg, amely szigorú, a lejátszott mérkőzések számához kötött teljesítménycélokhoz kapcsolódik, valamint további 6 millió euró, amelynek kifizetésére csak további célkitűzések elérése esetén kerül sor.

A Barça biztos volt benne, hogy megszerzi Rodrit, miután a középpályás úgy döntött, visszautasítja a Real Madridot. Ez volt a kulcs a Manchester Cityvel kötendő megállapodás felépítéséhez, mivel a játékos és stábja már jelezte az angol klubnak a távozási szándékát, valamint azt, hogy kizárólag a katalán sztárcsapatban kíván játszani. A Barça kezdetben egy nagyon alacsony – 40 millió euró plusz bónuszok – ajánlattal próbálkozott, háromszor is emelnie kellett az összeget, mire végül megszületett a megállapodás.

A klub négyéves szerződést ajánlott a középpályásnak, szezononként kevéssel több mint 13 millió eurós nettó fizetést biztosít számára. Ez lesz a keret egyik legmagasabb fizetése, ami érthető is, hiszen egy Aranylabda-győztes kerül a csapathoz.

Rodri 298 mérkőzésen lépett pályára a City színeiben hét, trófeákban gazdag szezon alatt, miután 2019-ben – akkori klubrekordot jelentő 62,8 millió fontért – az Atlético Madridtól a csapathoz igazolt.

A 2024–2025-ös idény nagy részét kihagyta súlyos térdsérülés miatt, korábban pedig combhajlítóizom-problémák hátráltatták a játékát.

Nyáron azonban visszanyerte legjobb formáját a világbajnokságon: vezérletével Spanyolország megszerezte második világbajnoki címét, őt pedig a torna legjobbjának választották.

Tizenkét jelentős trófeával a háta mögött távozik a Citytől, ezek közé tartozik négy Premier League-győzelem, két FA-kupa- és három Ligakupa-siker, valamint a 2022–2023-as Bajnokok Ligája-győzelem.

A City vasárnapi, Arsenal elleni Community Shield-veresége után az új vezetőedző, Enzo Maresca így nyilatkozott: „Rodri olyan játékos, aki nemrég világbajnokságot és Aranylabdát nyert.

Kiváló játékos, minden csapatnak szüksége van egy Rodrira, így nem is az a kérdés, hogy hiányzik-e nekünk Rodri vagy sem.”

Egész nyáron téma volt a City érdeklődése a 18 éves Ayyoub Bouaddi iránt, a BBC szerint a klub már tárgyalt is a marokkói játékossal, akinek az ára becslések szerint 85 millió font lenne.

Úgy tudni, Bouaddi maga is nyitott az átigazolásra.

Mélységi irányítóként – hasonló stílusban, mint Rodri – játszik, így remekül kiegészítené a nyáron igazolt angol válogatott Elliott Andersont, aki inkább a két tizenhatos között mozgó középpályás.

Bernardo Silva és Tijjani Reijnders távozását is figyelembe véve nem csupán Rodri pótlása a cél, Bouaddi pedig – aki az előző szezonban 30 alkalommal lépett pályára a Ligue 1-ben – korát meghazudtoló tapasztalattal rendelkezik.

Nem titok, hogy a Manchester City érdeklődik a Chelsea játékosa, Enzo Fernández iránt, bár a „Kékek” által péntekre kitűzött határidőig nem tettek hivatalos ajánlatot az argentinért.

A Manchester City új menedzsere, Enzo Maresca nagyra tartja Fernándezt: ő nevezte ki a Chelsea csapatkapitányává Reece James sérülése idején, és a Stamford Bridge-en töltött időszaka alatt lejátszott 92 mérkőzésből 79-szer is pályára küldte.

Fernández eredetileg védekező középpályás, ám Maresca a múlt szezonban – Cole Palmer sérülése idején – többször is támadóbb szellemű szerepkörben játszatta, aminek köszönhetően a játékos pályafutása legjobb mutatóját produkálva 15 gólt szerzett.

Ez azt jelenti, hogy Fernández több poszton is bevethető lenne Maresca Cityjében – amennyiben létrejön az üzlet.

Ha esetleg az argentin világbajnokot mégsem sikerülne megszerezni, előtérbe kerülhet esetleg egy másik argentin sztár, Alexis Mac Allister megszerzésének kísérlete is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Nagyon fontos átigazolást jelenthet ma be a Barcelona

manchester city

fc barcelona

Rodri

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Meg is indult az eljárás a buszos tömegszerencsétlenség sofőrje ellen
részletek

Meg is indult az eljárás a buszos tömegszerencsétlenség sofőrje ellen
Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen.
 

Új hírek az M3-ason történt tragédia túlélőiről

Egyetlen pillanatnyi elbóbiskolás a buszvezetői ülésben az erőhatások miatt is nagyságrendekkel veszedelmesebb – szakértő

Buszbaleset: négy Egerben ápolt sérült állapota súlyos

Lengyel bejelentés az M3-ason történt busztragédia kapcsán

Tragikus buszbaleset: még mindig vannak, akik nem tudják, mi történt a szerettükkel

VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szemétbe fulladhat Szolnok, NER-es bosszút emleget a polgármester

Szemétbe fulladhat Szolnok, NER-es bosszút emleget a polgármester

Szolnok polgármestere felszólította a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.-t, hogy vonja vissza azt az utasítást, amellyel a térség hulladékát átirányították a kétpói lerakóból a ceglédibe, a döntés miatt ugyanis napokig vagy akár hetekig állhat a szemét a városban kihelyezett kukákban és azok környékén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: évente ezrek életét követeli ez a veszély, ennek a fele se tréfa

Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: évente ezrek életét követeli ez a veszély, ennek a fele se tréfa

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) legfrissebb jelentése szerint a kontinens mérőállomásainak akár ötöde is az uniós határértéknél magasabb légszennyezettséget mutat.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US to reduce military drills with South Korea after it stayed out of Iran war

Trump says US to reduce military drills with South Korea after it stayed out of Iran war

Trump cites his "very good relationship" with North Korea's leader in deciding to downsize the exercises.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 17. 11:37
Cristiano Ronaldo először beszélt a futball utáni életéről
2026. augusztus 17. 10:46
Sós Csaba: mi pedagógiai kudarcot vallottunk Milák Kristóffal, de szerencsére nem mind
×
×