Nagyon fontos átigazolást jelenthet ma be a Barcelona

Az üzlet véglegesítése a vártnál tovább húzódott a Manchester City miatt, az angol klub ugyanis szerette volna 70 millió euró fölé tornázni az átigazolási díj összegét, miközben kedvező fizetési feltételeket kínált a katalánok számára.

Végül a Barcelonának sikerült tető alá vinni az üzletet: ez egy 60 millió eurós fix összegre – vagyis arra a maximumra, amelyet a klub hajlandó volt előre kifizetni – és különböző kiegészítő tételekre épül. Utóbbiak között szerepel egy 10 millió eurós összeg, amely szigorú, a lejátszott mérkőzések számához kötött teljesítménycélokhoz kapcsolódik, valamint további 6 millió euró, amelynek kifizetésére csak további célkitűzések elérése esetén kerül sor.

A Barça biztos volt benne, hogy megszerzi Rodrit, miután a középpályás úgy döntött, visszautasítja a Real Madridot. Ez volt a kulcs a Manchester Cityvel kötendő megállapodás felépítéséhez, mivel a játékos és stábja már jelezte az angol klubnak a távozási szándékát, valamint azt, hogy kizárólag a katalán sztárcsapatban kíván játszani. A Barça kezdetben egy nagyon alacsony – 40 millió euró plusz bónuszok – ajánlattal próbálkozott, háromszor is emelnie kellett az összeget, mire végül megszületett a megállapodás.

A klub négyéves szerződést ajánlott a középpályásnak, szezononként kevéssel több mint 13 millió eurós nettó fizetést biztosít számára. Ez lesz a keret egyik legmagasabb fizetése, ami érthető is, hiszen egy Aranylabda-győztes kerül a csapathoz.

Rodri 298 mérkőzésen lépett pályára a City színeiben hét, trófeákban gazdag szezon alatt, miután 2019-ben – akkori klubrekordot jelentő 62,8 millió fontért – az Atlético Madridtól a csapathoz igazolt.

A 2024–2025-ös idény nagy részét kihagyta súlyos térdsérülés miatt, korábban pedig combhajlítóizom-problémák hátráltatták a játékát.

Nyáron azonban visszanyerte legjobb formáját a világbajnokságon: vezérletével Spanyolország megszerezte második világbajnoki címét, őt pedig a torna legjobbjának választották.

Tizenkét jelentős trófeával a háta mögött távozik a Citytől, ezek közé tartozik négy Premier League-győzelem, két FA-kupa- és három Ligakupa-siker, valamint a 2022–2023-as Bajnokok Ligája-győzelem.

A City vasárnapi, Arsenal elleni Community Shield-veresége után az új vezetőedző, Enzo Maresca így nyilatkozott: „Rodri olyan játékos, aki nemrég világbajnokságot és Aranylabdát nyert.

Kiváló játékos, minden csapatnak szüksége van egy Rodrira, így nem is az a kérdés, hogy hiányzik-e nekünk Rodri vagy sem.”

Egész nyáron téma volt a City érdeklődése a 18 éves Ayyoub Bouaddi iránt, a BBC szerint a klub már tárgyalt is a marokkói játékossal, akinek az ára becslések szerint 85 millió font lenne.

Úgy tudni, Bouaddi maga is nyitott az átigazolásra.

Mélységi irányítóként – hasonló stílusban, mint Rodri – játszik, így remekül kiegészítené a nyáron igazolt angol válogatott Elliott Andersont, aki inkább a két tizenhatos között mozgó középpályás.

Bernardo Silva és Tijjani Reijnders távozását is figyelembe véve nem csupán Rodri pótlása a cél, Bouaddi pedig – aki az előző szezonban 30 alkalommal lépett pályára a Ligue 1-ben – korát meghazudtoló tapasztalattal rendelkezik.

Nem titok, hogy a Manchester City érdeklődik a Chelsea játékosa, Enzo Fernández iránt, bár a „Kékek” által péntekre kitűzött határidőig nem tettek hivatalos ajánlatot az argentinért.

A Manchester City új menedzsere, Enzo Maresca nagyra tartja Fernándezt: ő nevezte ki a Chelsea csapatkapitányává Reece James sérülése idején, és a Stamford Bridge-en töltött időszaka alatt lejátszott 92 mérkőzésből 79-szer is pályára küldte.

Fernández eredetileg védekező középpályás, ám Maresca a múlt szezonban – Cole Palmer sérülése idején – többször is támadóbb szellemű szerepkörben játszatta, aminek köszönhetően a játékos pályafutása legjobb mutatóját produkálva 15 gólt szerzett.

Ez azt jelenti, hogy Fernández több poszton is bevethető lenne Maresca Cityjében – amennyiben létrejön az üzlet.

Ha esetleg az argentin világbajnokot mégsem sikerülne megszerezni, előtérbe kerülhet esetleg egy másik argentin sztár, Alexis Mac Allister megszerzésének kísérlete is.