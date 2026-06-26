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STOCKHOLM, SWEDEN - JUNE 24: A sign warns travellers about the Ebola virus at Stockholm Arlanda Airport on June 24, 2026 in Stockholm, Sweden. The European Centre for Disease Control and Prevention has said the likelihood of someone living in Europe becoming infected with Ebola is very low, despite this weeks announcement of a case in France. French authorities confirmed that countrys first case, in which a doctor returned from the Democratic Republic of Congo, the heart of the current outbreak, on a humanitarian mission. Authorities said the person was immediately admitted to a specialised facility in France and was in stable condition. (Photo by Leon Neal/Getty Images)
Nyitókép: Leon Neal/Getty Images

Rusvai Miklós: ha Magyarországra is bekerül az ebola, az egyenesen Közép-Afrikából érkezik

Infostart / InfoRádió

Közép-Afrikában, Kongóban már több mint ezer ebola-fertőzést regisztráltak, legkevesebb 260 ember halt meg a járványban. Most a kontinensünkön is megjelent az Ebola, azonosították az első fertőzöttet Franciaországban. A betegségről és európai terjedésének veszélyeiről Rusvai Miklós egyetemi tanár, virológus beszélt az InfoRádióban.

Nem a franciaországi eset fog fertőzést okozni Magyarországon, hanem nagy valószínűséggel, ha megjelenik nálunk, akkor egyenesen Kongóból, illetve a fertőzött közép-afrikai vidékről fogjuk importálni. Ilyen importált esetek idáig minden nagyobb járványmenet során előfordultak, különböző országokba kijutott a vírus fertőzött egyénekkel a közép-afrikai régióból – mondta az InfoRádióban Rusvai Miklós virológus a terjedő ebola-vírusról.

Felidézte: idáig öt nagy járvány volt, és az egészségügyi személyzet, a misszionáriusok időnként kivitték a betegséget, hiszen fertőzésük esetén ők hazautaznak, jobb kezelést kapnak az anyaországukban, legyen az Amerika, Spanyolország, Franciaország, Olaszország vagy más. És mivel

misszionáriusok, orvosok, egészségügyi személyzet Magyarországról is van a fertőzött régióban, hogy segítse a védekezést,

ezért előfordulhat, hogy ott fertőződve valaki azután hazajön Magyarországra, hogy kezeltesse magát, hiszen a gyógyulás, a túlélés esélyei sokkal jobbak, ha valaki nem ott helyben kapja a kezelést.

Nem kell azonban attól tartani, hogy a tudtukkal fertőzött európaiak egy tüsszentésével könnyen el lehet kapni az ebolát egy repülőn – tette hozzá Rusvai Miklós. „Ez elvileg nem kizárható, de nagyon telibe kell kapni egy tüsszentést az ilyen fertőződéshez. Ebből a szempontból megnyugtató az, hogy akik ilyen helyeken dolgoznak, és tudják, hogy fertőzöttek, ők már eleve izolációs körülmények között jutnak vissza a hazájukba. A másik pedig az, hogy viszonylag rövid az ebola lappangási ideje, ezért egy fertőzés általában már ott helyben kiderül, akkor pedig az utazása is eleve kissé korlátozott” – emelte ki.

Az ebola testnedvekkel terjed – nyál, verejték, széklet, vizelet, nemi utak váladéka, könny, stb. –, és mivel a közép-afrikai régióban a betegek ápolása legtöbbször családi feladat, illetve mert nem lehet azt elvárni egy afrikai, közép-afrikai családtól, hogy gumikesztyűben és maszkban ápolja a nagymamát, ott helyben a terjedést nagyon nehéz megakadályozni. Az egészségügyi intézményekben ez megoldható, de még a legóvatosabb, legprecízebb egészségügyi szabályok betartásával is előfordulhat, hogy az egészségügyi személyzet, a misszionárius ápolók fertőződnek – mondta az egyetemi tanár, megerősítve, hogy jelenleg a betegeket ápoló rokonok és a kórházi személyzet van a legnagyobb veszélyben az ebola szempontjából.

Beszélt arról is, hogy

a kezdeti tünetek nem elég jellegzetesek az ebola azonnali felismeréséhez.

A magas láz lehet például a malária kísérője is (mint ahogy az eddigi feltételezett, Európába hazakerült fertőzöttekről kiderült, hogy maláriásak voltak, két ilyen olasz egészségügyi dolgozó is volt már), illetve utána a fejfájás, a hasmenés sem egyértelmű jel még. A legjellemzőbb tünet, amikor megjelenik a vér a vizeletben, a székletben, az orrváladékban, gyakorlatilag valamennyi testváladékban, de az már a nagyon súlyos betegség jele.

Kezelni a betegséget úgynevezett monoklonális ellenanyag alapú védekezési módszerekkel lehet, de igazán hatékony kezelés nincsen. Rusvai Miklós elmondta: a megelőzésre is csak a higiéniai szabályok fokozott betartása a módszer, mert vakcina sincs ellene. A betegek kezelése pedig elsősorban a kiszáradás megállítását, a vérzéscsillapítást, a fájdalomcsökkentést jelenti, tehát úgynevezett tüneti kezelést lehet ilyenkor alkalmazni.

Normál kezelési körülmények között, egy európai vagy más fejlett országbeli kórházban 10 százalék alatti a halálozás, míg Afrikában, helyben 30, vagy akár 70 százalék is lehet, ez a körülményektől függ

– mondta a virológus.

A most járványt okozó úgynevezett bundibugyó törzset 2007 óta ismeri a világ. Egy mutációra hajlamos vírusváltozatról van szó, ennek is öt különböző változatát ismerjük, de igazán egyik sem új, mindegyik már minimum egy évtizeddel ezelőtt ismert volt, de van, amelyik már a 70-es évektől – tette hozzá.

A védekezésben szerepet játszik, hogy bár a 2014-2015-ös nagy járványt okozó vírustörzs ellen – akkor több mint 11 ezren haltak meg – van védőoltás, míg a mostani vírustörzs ellen kifejlesztés alatt áll a vakcina, de még nem jelent meg a piacon, ezért a széleskörű alkalmazása nem lehetséges. Ráadásul sajnos az is fontos szempont lesz, hogy

ez az oltás nem is olcsó, tehát nem valószínű, hogy ebben a régióban, Közép-Afrikában hamarosan bevetésre kerülne

– mondta Rusvai Miklós egyetemi tanár, virológus az InfoRádióban.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült.

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