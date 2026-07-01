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Nyitókép: Pixabay

Új szabály az EU-ban: az autógyártók a roncskocsikért is felelni fognak

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Így annak a gyakorlata is megszűnik, hogy az életveszélyes roncsautókat tovább értékesítik külföldön.

Az Európai Unió új szabályokat fogadott el annak érdekében, hogy a jövőben az autók ne csak használat közben, hanem életciklusuk végén is kevésbé terheljék a környezetet. A cél, hogy az új járműveket már eleve úgy tervezzék meg, hogy alkatrészeik és alapanyagaik minél nagyobb arányban újrafelhasználhatók legyenek – írja a hvg.hu.

Az új rendeletnek megfelelően, annak hatályba lépését követően 6 évvel az újonnan forgalomba kerülő autók műanyag elemeinek legalább 15 százalékban újrahasznosított alapanyagból kell készülnie, 10 éven belül ezt az arány 25 százalékra emelkedik, emellett az újrahasznosított műanyag legalább ötödének leselejtezett autókból kell származnia.

De jelentősen megnő a gyártók felelőssége is:

nem csupán a járművek megtervezéséért és legyártásáért felelnek majd, hanem azért is, hogy az elhasználódott autókat ingyen visszavegyék és megfelelően újrahasznosítsák.

A rendelet kimondja, hogy ha egy autó hivatalosan már roncsnak minősül, akkor többé nem lehet használt járműként értékesíteni hanem engedéllyel rendelkező bontóba kell kerülnie. Emellett az EU megtiltja a közlekedésre már alkalmatlan autók exportját is, hogy ne más országokban okozzanak környezeti problémát, és az értékes alapanyagok Európában maradjanak.

Ezek az új szabályok elsősorban a személyautókra és a kisteherautókra vonatkoznak. A rendelet a kihirdetése után egy évvel lép hatályba.

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Kezdőlap    Külföld    Új szabály az EU-ban: az autógyártók a roncskocsikért is felelni fognak

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